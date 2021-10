Hinder op metrolijnen in Brussel houdt aan door staking MIVB

Een staking van de vakbond ACLVB bij de MIVB legt druk op de Brusselse metrolijnen. Vooral op de lijnen 1, 2, 5 en 6 is hinder merkbaar. Het bus- en tramverkeer verloopt wel normaal. De ACLVB klaagt de werkdruk en het absenteïsme aan.

De hinder van de staking is sinds woensdagochtend voelbaar op alle lijnen. Op de lijnen 1 en 5 is er een frequentie van 5 minuten op het gemeenschappelijk traject en een frequentie van 10 minuten op de rest van de lijn. De lijnen 2 en 6 rijden om de 10 minuten. Vanaf de middag vindt een ploegenwissel plaats. Het is nog niet duidelijk of dat impact zal hebben op het metronetwerk, meldt Bruzz.

Het personeel is op, klinkt het bij vakbond ACLVB: ‘Het absenteïsme is al een problematiek van voor corona. Maar de werkdruk is intussen hetzelfde gebleven en het absenteïsme is door corona nog exponentieel gestegen’, vertelt secretaris Stephan De Muelenaere. ‘Om het rijdend materiaal te onderhouden, moet het personeel stukken gaan halen in geaccidenteerde voertuigen, zonder garantie of dat materiaal het zal volhouden. Er is geen kwaliteitslevering meer’, vervolgt hij.

Om 11 uur is de liberale vakbond uitgenodigd om het gesprek aan te gaan met de MIVB-directie. Ze verwachten dat er effectief naar hen geluisterd wordt deze keer. ‘Al die problemen zijn al aangekaart in juni, maar de directie blijft zwijgen en op hun manier de problematiek ontkennen. We hopen dat we samen naar een oplossing kunnen zoeken’, besluit De Muelenaere.