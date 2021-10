Opnieuw staking bij aanmeldpunt asielzoekers

Werknemers van het Klein Kasteeltje, waar het gros van de asielvragen voor België binnenstromen, leggen voor de tweede keer in twee weken tijd hun werk neer. Ze kaarten er verslechterde werkomstandigheden mee aan.

‘Asielzoekers zullen later deze week hun internationale bescherming moeten vragen’, zo meldt Fedasil op hun Twitter-account. Onder impuls van de vakbonden worden die vandaag niet verwerkt. Een week geleden vond al een soortgelijke staking met dezelfde eisen plaats.

Een hoge instroom, tijdelijke contracten en veel overuren zetten kwaad bloed bij de werknemers. Net zoals bij de vorige staking ijvert de vakbond voor meer opvangplaatsen, want het aantal aanvragen staat op zijn hoogste punt sinds de asielcrisis van 2015. Omdat er weinig dossiers kunnen behandeld worden, blijven veel asielzoekers langer in de opvangcentra in afwachting van hun beslissing. Ook dat werkt overbevolking in de hand.