Nog geen witte rook over derde prik: beslissing valt pas zaterdag

Er is woensdag op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid geen beslissing gevallen over een mogelijke derde prik tegen het coronavirus. De beslissing is uitgesteld tot zaterdag. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hoopt tegen dat het advies te krijgen van de Hoge Gezondheidsraad over de derde prik voor zorgpersoneel.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid – waar de gezondheidsministers van alle bestuursniveaus overleggen – zou woensdag beslissen over welke doelgroepen eventueel een bijkomende boosterdosis van een coronavaccin nodig hebben. De Hoge Gezondheidsraad had daaromtrent de afgelopen dagen ook versneld een advies geformuleerd, nadat de Vlaamse regering druk zette om de hele bevolking een derde prik te geven.

Maar er kwam woensdag geen witte rook: er is slechts beslist om de beslissing uit te stellen tot een nieuw overleg zaterdag. Het is niet duidelijk of daar beslist zal worden om de derde prik voorlopig enkel voor mensen met verhoogd risico aan te bieden, dan wel voor de hele bevolking.

Zorgpersoneel

De HGR was ook al om een advies gevraagd over de derde prik voor de zorgverleners en mensen met comorbiditeit. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hoopt vrijdag toch zeker het advies te krijgen over een derde prik voor zorgpersoneel, zodat de IMC daarover zaterdag de knoop kan doorhakken, zo heeft de minister woensdag verklaard in de bevoegde Kamercommissie.

Zoals bekend geldt de zogenaamde boosterprik momenteel enkel voor bewoners van woonzorgcentra, 65-plussers en mensen met een verlaagde immuniteit. Vorige week drong de Vlaamse regering aan op een derde vaccin voor de hele bevolking.