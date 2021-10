Windmolenpark stilgelegd voor redding van vluchtelingen

De windmolens van windmolenpark Northwester 2 voor de kust van Zeebrugge worden stilgelegd in het kader van een reddingsactie. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé woensdagvoormiddag. Zij belden zelf de hulpdiensten op met de melding dat ze al twee dagen op drift zijn.

Momenteel is een reddingsactie aan de gang nadat een bootje met 26 transmigranten in de problemen kwam voor de kust van Zeebrugge ter hoogte van het Windmolenpark. Zij belden zelf omdat ze al twee dagen op drift waren en dus niet in Groot-Brittannië geraakten, bevestigt de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé.

Woensdagmorgen werd meteen een zoekactie op poten gezet om het bootje te vinden. Uiteindelijk kon het bootje gelokaliseerd worden in het windmolenpark voor de kust van Zeebrugge. Om de inzittenden te kunnen redden, moeten de windmolens worden stilgelegd.

Voorlopig is de toestand van de opvarenden nog onduidelijk.