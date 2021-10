Wout van Aert is dinsdagavond door zijn collega-renners voor het derde jaar op rij verkozen tot ‘Flandrien van het Jaar’. Van Aert was in de wolken met die erkenning en gaf eerlijk toe dat hij de trofee terecht vindt: ‘Mijn top drie? Mezelf, Jasper Stuyven en Tim Merlier.’