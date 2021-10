Vooruit wil e-steps verbieden voor kinderen onder de 16 jaar

Regeringspartij Vooruit wil elektrische steps verbieden voor kinderen onder de 16 jaar. Kamerlid Joris Vandenbroucke dient daar een wetsvoorstel voor in.

Elektrische steps of e-steps maken steeds meer deel uit van het straatbeeld, zeker in de grote steden, waar vaak meerdere aanbieders van deelsteps actief zijn. Maar het toenemend aantal ongevallen met de snelle steps baart zorgen: gebeurden er in 2019 nog 50 letselongevallen met een elektrische step, in 2020 waren dat er al meer dan 400, blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Daarbij vielen 26 zwaargewonden en zelfs een dode. Meestal is er bij die ongevallen geen derde partij betrokken, maar omdat elektrische steps op het voetpad mogen rijden - in principe stapvoets, maar dat valt moeilijk te controleren - is er wel sprake van conflicten met voetgangers, wat in het beste geval tot frustratie leidt.

Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke pleit nu voor duidelijkere regels rond elektrische steps. Hij dient een wetsvoorstel in waarmee een minimumleeftijd van 16 jaar wordt ingevoerd voor het gebruik van alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen met een vermogen van meer dan 250W, met een uitzondering voor elektrische rolstoelen. Alle elektrische steps die op dit moment op de markt zijn, vallen onder die bepaling, verzekert hij.

Gelijktrekking met e-fietsen

Het wetsvoorstel trekt de regels eigenlijk gelijk met die voor elektrische fietsen: ook die zijn verboden voor kinderen onder de 16 jaar als ze een motorvermogen hebben dat de 250W overstijgt, omdat jonge kinderen de wegcode nog niet genoeg in de vingers hebben om zich te verplaatsen met relatief krachtige elektrische voertuigen. Als dat voor fietsen zo is, geldt dat voor steps ook, zegt Vandenbroucke.

Daarnaast wil het Vooruit-parlementslid e-steppers en gebruikers van andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen verbieden om zich nog op het voetpad te begeven, om conflicten met en frustratie onder voetgangers te vermijden. Ook daar zou een uitzondering voor elektrische rolstoellen gelden.