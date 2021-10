Weerbericht | Eerst veel wolken, later geleidelijk zonnig

Het wordt woensdag droog met eerst nog vrij veel wolkenvelden, later geleidelijk zonnig.

Tegen woensdagmiddag of in het begin van de namiddag wordt het zonnig met nog hoge wolkensluiers. De maxima bedragen tussen 12 graden op de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen. Dat voorspelt het KMI.

Ook woensdagavond en -nacht blijft het droog en wordt het vrijwel helder. Het koelt af tussen 5 en 10 graden. Donderdag wordt het droog en zonnig met maxima van 12 of 13 graden op de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen.

Een Atlantische storing nadert vrijdag ons land. De dag start dan met opklaringen en wat sluierbewolking. In de namiddag dikt de bewolking verder aan met hoge bewolking vanuit het westen; in de kustregio kan er wat gedruppel voorkomen. Tijdens de avond en nacht trekt de regenzone verder over heel het land. De maxima liggen tussen 15 en 17 graden.

Zaterdagochtend hangen er eerst nog opklaringen. In de namiddag wordt het vanaf het westen onstabiel en gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met geleidelijk ook buien, ‘s avonds ook in het centrum en oosten van het land. De maxima liggen tussen 13 en 15 graden. Zondag krijgen we te maken met zeer zachte maar vochtige lucht. Het wordt overwegend zwaarbewolkt met soms wat regen of een bui. In de late namiddag of ‘s avonds gaat het harder regenen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 14 en plaatselijk 17 graden.