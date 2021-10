Coronacommissaris Pedro Facon: ‘Ook in privésfeer onze contacten weer wat meer beperken’

Volgens coronacommissaris Pedro Facon zullen we ook in de privésfeer de contacten wat moeten beperken om de vierde golf van het coronavirus terug te dringen. Dat is zeker zo voor ouderen en andere kwetsbare personen, zei hij woensdag op Radio 1. Facon vindt dat er ook in het onderwijs extra maatregelen nodig zijn.

Het Overlegcomité besliste dinsdagavond tot een batterij maatregelen om de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zo goed mogelijk onder controle te houden. Die stijgen de laatste weken immers zo snel dat er sprake is van een vierde besmettingsgolf, de ‘herfstgolf’ gedoopt. Mondmaskers in zowat alle publieke binnenruimtes, een bredere toepassing van de coronapas en meer telewerk moeten die golf terugdringen.

Maar volgens coronacommissaris Pedro Facon zal er ook in de privésfeer opnieuw een en ander moeten veranderen. ‘Daar wil ik duidelijk over zijn: ook in ons privéleven moeten we onze contacten weer wat meer beperken, zeker voor kwetsbare personen en ouderen’, klinkt het. Daarnaast is het zaak om zoveel als mogelijk buiten af te spreken als dat kan, en om in binnenruimtes goed te ventileren. Lukt dat niet, dan zijn mondmaskers en afstand belangrijk, zei Facon.

Concrete regelgeving komt daar op dit moment niet voor, maar de coronacommissaris rekent erop dat de motivatie bij de bevolking groot genoeg is ‘om een aantal maatregelen vrijwillig te volgen’, klonk het. ‘Mensen begrijpen dat de viruscirculatie opnieuw hoog is en dat er meer belasting is in de ziekenhuizen en bij de huisartsen. Velen onder ons beseffen dat we allemaal een bijdrage zullen moeten leveren als we de curves willen keren en niet geconfronteerd willen worden met beslissingen die we niet meer wensen als samenleving.’

Facon vindt daarnaast dat er ook in het onderwijs extra maatregelen nodig zijn, nu het virus daar ook weer sterk circuleert. Opnieuw overgaan tot een mondmaskerplicht voor bepaalde groepen ‘mag geen taboe zijn’, zei hij. Daarnaast is er nog wat werk aan de winkel op het vlak van ventilatie en luchtkwaliteit. ‘Op dat beleid moet een turbo worden gezet.’ De ministers van Onderwijs zien elkaar woensdagavond om de situatie op de scholen te bespreken.