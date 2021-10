Ngo’s dagvaarden Vlaamse overheid voor wapenexport naar Turkije

Vredesactie en haar Franstalige tegenhanger CNAPD zijn samen met Amnesty International een burgerlijke kortgedingprocedure opgestart tegen de Vlaamse overheid. Die laatste weigert volgens de ngo’s de onrechtstreekse export van wapens naar Turkije, ondanks schendingen van het VN-wapenembargo door de Turkse autoriteiten.

Het dossier wordt woensdag ingeleid voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

De organisaties willen dat de Vlaams overheid de export van onderdelen van Turkse militaire vliegtuigen stopzet. ‘De Vlaamse regering handelt in strijd met het Vlaams wapenhandeldecreet door transfers toe te staan waardoor militaire technologie in Turkije terechtkomt ondanks bewijs dat daarmee internationale wapenembargo’s geschonden worden’, klinkt het. ‘Als de regering haar eigen regelgeving niet naleeft, dan hebben we geen andere keus dan de Vlaamse regering te dagvaarden,’ laten de organisaties weten. ‘Dat Belgische wapenbedrijven onrechtstreeks Turkije blijven bewapenen, is niet alleen immoreel maar ook onwettig.’

A400M militaire transportvliegtuigen

Al sinds 2013 leveren de Belgische wapenbedrijven Asco Industries, Sonaca en Safran Aero Boosters onderdelen van de motor, vleugels en het landingsgestel van de Turkse A400M militaire transportvliegtuigen. Die leveringen zijn in strijd met de internationale wapenembargo’s op die landen, zo menen de ngo’s.

De ngo’s hekelen het gebrek aan controle op het eindgebruik van de Vlaamse wapenexport. De Belgische onderdelen worden immers in Spanje geassembleerd en van daaruit verder naar Turkije geëxporteerd. ‘Dat is geen uitzondering’, klinkt het verder. ‘Uit onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat in 70 procent van de Vlaamse wapenexport het eindgebruik niet gecontroleerd wordt. Op die manier komt Vlaamse wapentechnologie terecht in oorlogsgebied en wordt ze gebruikt voor mensenrechtenschendingen. Afwegingen inzake veiligheid, vrede en mensenrechten worden bij het huisvuil gezet ten voordele van economisch gewin.’