Comeos en NSZ willen vaccinatieplicht in plaats van CST of mondmaskers

‘CST is geen oplossing, verplichte vaccinatie is dat wel’, liet het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) optekenen na het Overlegcomité dinsdag. Handelsfederatie Comeos stelt zelfs dat de overheid ‘haar verantwoordelijkheid niet opneemt’ door niet te kiezen voor een algemene vaccinatieplicht. Hebben ze een punt?

Volgens Comeos biedt een hogere vaccinatiegraad ‘een veel betere bescherming’ voor de volksgezondheid dan het dragen van een mondmasker in de winkel. De federatie is bezorgd om de werknemers, die de mondmaskerplicht in de winkel zullen moeten afdwingen. Ook vakbondsbeweging ACV Puls maakt zich zorgen om agressie van klanten omwille van die controle, al staat ze wel achter de mondmaskerplicht.

‘Covid Safe Ticket is symbolische maatregel’

Het NSZ meent dat enkel een stappenplan richting verplichte vaccinatie een uitweg uit de crisis biedt. Tijdens de persconferentie na het Overlegcomité dinsdag verklaarde federaal minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke nochtans dat een combinatie van maatregelen - mondmaskers, Covid Safe Ticket (CST), vaccinaties en ventilatie - nodig was om de herfstpiek de kop in te drukken, omdat geen enkele een wondermiddel is. Daarin wordt hij bijgetreden door experts als Pierre Van Damme en Marc Van Ranst. Vandenbroucke voegde wel toe dat er nog winst te boeken is met verdere vaccinatie.

Het NSZ ziet dat anders, en noemt de invoering van het CST een symbolische maatregel die neerkomt op extra kosten en werk voor de ondernemer. Bovendien vertrouwt het syndicaat er niet op dat de maatregelen na 3 maanden aflopen. ‘Hoelang gaan we dit aanhouden? Vijf jaar, tien jaar? Zo blijft de consument in crisismodus en dit zal onze ondernemers weer in de kassa raken’, betoogt de zelfstandigenorganisatie.

‘Discriminatie en stigmatisatie’

Het NSZ is er ook niet over te spreken dat alweer enkele sectoren worden geviseerd. ‘We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de bedrijven - winkels, horeca en fitnesscentra in het bijzonder - weer het slachtoffer zijn van het ontbreken van een gestructureerd plan’, aldus NSZ-woordvoerder Ann Van Doren.

Horeca Vlaanderen kan wel leven met de invoering van het CST - dat hadden ze ook zelf voorgesteld - maar vindt de mondmaskerplicht voor personeel onzinnig als dat ook een geldig CST kan voorleggen. Eric Vandenabeele, directeur van Fitness.be, spreekt echter van discriminatie en stigmatisatie van de fitnessclubs. Hij vraagt zich af waarom de verplichting van het CST niet geldt voor andere sportclubs en sportfaciliteiten zoals dansscholen, boksclubs, klimzalen… Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) moet de maatregel vooral ‘fitnesstoerisme’ vanuit Brussel en Wallonië - waar al langer een CST nodig is - tegengaan.

De verschillende regeringen van het land beslisten dinsdag om het Covid Safe Ticket (CST) uit te breiden naar horecazaken en fitnesscentra in heel het land. Ook wordt telewerk weer sterk aanbevolen ‘wanneer dat kan’ en vanaf vrijdag wordt het dragen van een mondmasker verplicht in publieke plaatsen als die binnen zijn.