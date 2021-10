Assistent-regisseur die Alec Baldwin wapen gaf was al eens ontslagen na schietincident op filmset

De assistent-regisseur van de film ‘Rust’, Dave Halls, werd al eens ontslagen van een filmset na een schietincident. Halls is een van de twee medewerkers naar wie onderzoek wordt gevoerd nadat acteur Alec Baldwin donderdag op de filmset cameraregisseur Halyna Hutchins had doodgeschoten.

Halls werd in 2019 van de filmset van Freedom’s Path ontslagen nadat er een ongeluk met een pistool was gebeurd, meldt de productiemaatschappij van die film. Toen een vuurwapen dat als rekwisiet diende ‘onverwacht afging’, raakte een crewlid gewond. De geluidsassistent liep schade aan het binnenoor op, met gehoor- en evenwichtsproblemen tot gevolg. Er zou toen een schriftelijk verslag van het incident zijn gemaakt, en zowel Halls als de wapenexpert van de film werden vervangen.

Drie crewleden vertellen aan CNN dat ze voor het incident al bezorgd waren over de veiligheid, onder meer omdat geen regelmatige veiligheidsvergaderingen werden gehouden. ‘Hij was een persoon met genoeg rode vlaggen dat zijn carrière al voorbij had moeten zijn. Maar hij was er nog en bracht de crew in schandalige situaties.’ Voor het incident tijdens Freedom’s Path werd het wapen aangekondigd als ‘koud’ – het zou niet geladen mogen geweest zijn – zeggen de crewleden.

Er waren al meerdere incidenten met assistent-regisseur Dave Halls. Foto: Dave Halls Twitter

Ook tijdens een andere productie in 2019, de Hulu-serie Into the dark, waren er al klachten over de ervaren assistent-directeur die het niet nauw zou genomen hebben met de veiligheid. Zo verklaarden medewerkers dat Hallsmeer dan eens naliet om aan te kondigden dat er vuurwapens op de set waren en ooit ­weigerde opnames stil te leggen nadat een pyrotechnicus ernstig gewond was geraakt. Halls zou ook ­geïrriteerd gereageerd hebben omdat een wapen op de set gedubbel­checkt moest worden, voordat een actrice het op haar eigen hoofd moest richten en de trekker overhalen.

Incidenten tijdens ‘Rust’

Op de set van Rust waren er eveneens eerdere problemen. Op 16 oktober, vijf dagen voor het fatale ongeval, zou een vuurwapen dat door medewerkers werd gehanteerd twee keer per ongeluk zijn afgegaan, nadat nochtans was gezegd dat het ‘koud’ was. Daarbij raakte niemand gewond.

De ochtend van het dodelijke incident stapten verschillende crewleden op uit protest tegen de arbeidsomstandigheden en omdat bepaalde veiligheidsvoorschriften niet duidelijk gevolgd werden. Entertainmentsite The Wrap vernam daarnaast van anonieme bronnen dat crewleden enkele uren voor het incident met het bewuste dodelijke wapen op conservenblikken hadden geschoten. Daarbij zouden ze de strenge sectorregels over echte munitie op een filmset niet hebben gerespecteerd. TMZ had eerder ook al geschreven dat crewleden na de uren recreatief schoten met het wapen, met echte kogels.

Ook nonchalante wapenexpert

Ook naar de filmwapensmid, de 24-jarige Hannah Gutierrez Reed, wordt onderzoek gevoerd. Zij stond tijdens Rust pas voor de tweede keer als wapensmid op een filmset. Eerder dit jaar was ze verantwoordelijk voor de wapens op de set van een andere western, The old way, met Nicolas Cage. Daar zou Gutierrez-Reed nogal nonchalant geweest zijn met de wapens en ze niet altijd op een veilige manier geladen hebben.

De jonge wapenexperte Hannah Gutierrez Reed zou nonchalant geweest zijn. Foto: rr, Reuters

Tijdens Rust zouden Gutierrez Reed en Halls verantwoordelijk zijn geweest voor het ‘koud’ maken van het wapen: ervoor zorgen dat er geen echte kogels in zitten. Maar in het pistool, dat als rekwisiet diende, zouden toch één echte kogel en enkele losse flodders hebben gezeten. Regisseur Joel Souza verklaarde aan de speurders dat er nooit munitie op of rond de set zou moeten zijn, blijkt uit rechtbankdocumenten.

Wapen ging af tijdens oefenen

Gutierrez Reed zou voor het incident de wapens hebben gecontroleerd en een karretje hebben klaargemaakt, waarna Halls het bewuste wapen nam en aan Baldwin gaf. Halls zou daarbij gezegd hebben dat het ‘koud’ was. Regisseur Souza bevestigde achteraf aan de speurders dat hij inderdaad ‘koud wapen’ gehoord had. Halls had het wapen eigenlijk nog een laatste keer moeten controleren.

Volgens Souza zat Baldwin op een bank in een kerkgebouw op de set en oefende een ‘cross draw’, waarbij een schutter een wapen uit de holster aan de andere kant van zijn lichaam haalt dan de hand waarmee hij schiet. Hij zou geprobeerd hebben uit te leggen hoe hij het wapen zou trekken en waar zijn arm zou zijn, volgens cameraman Reid Russell, die zei niet zeker te zijn waarom het wapen afging.

Alec Baldwin (links) was een scène aan het oefenen in een kerkgebouw. Hutchins en Souza keken toe. Foto: AP

Souza was over de schouder van director of photography Halyna Hutchins aan het meekijken toen hij een knal hoorde. Hutchins ‘klaagde over haar buik en greep naar haar midden’, volgens Souza. Ook de regisseur werd geraakt. De cameraman, die op dat moment naast hen stond, verklaarde dat Hutchins zei dat ze haar benen niet kon voelen. Verpleegkundigen behandelden haar terwijl ze bloedend op de grond lag.

Tijdens de noodoproep werd assistent-regisseur Halls meteen met de vinger gewezen. Script supervisor Mamie Mitchell, die zei dat twee mensen geraakt waren, vloekte daarin over Halls: ‘Die fucking assistent-regisseur die tegen me riep bij de lunch, vragen stellen over herzieningen, die motherfucker. Hij moet de geweren controleren. Hij is verantwoordelijk.’

Alec Baldwin na het incident. Foto: AP

Hutchins overleed aan haar verwondingen, Souza raakte niet levensbedreigend gewond. Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend. Cameraman Russell verklaarde aan de speurders dat Baldwin heel voorzichtig was en eerder nog had verzekerd dat het veilig was en dat een kind niet in zijn buurt was toen ze een wapen afvuurden.

Opnames mogelijk nog hervat

De filmopnames zijn tijdelijk stilgelegd. In een brief aan de medewerkers, verklaarde het productieteam: ‘Terwijl we deze crisis doormaken, hebben we beslist om de set af te sluiten minstens tot de onderzoeken afgerond zijn. Hoewel onze harten gebroken zijn en het moeilijk is om voorbij de horizon te zien, is dit – op dit moment – een pauze veeleer dan een einde.’