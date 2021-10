Union is eerste eersteklasser die sneuvelt in de beker

Competitieleider Union Saint-Gilloise kan zich al volledig richten op het halen van de play-offs. De Brusselaars werden gisteren in de Croky Cup uitgeschakeld door KV Mechelen. Ook Oostende, Standard en Zulte Waregem bekeren voort.

Net zoals veel andere eersteklassers heeft Union ook zijn eigen bekerdoelman: Lucas Pirard. Maar die speelde de bal na een kwartier zomaar in de voeten van Hairemans, die de inlopende Shved bediende en de 1-0 op het bord zette.

De competitieleider probeerde daarna wel, maar kon moeilijk gevaar stichten. Na een uur spelen counterde Mechelen naar de 2-0. Hairemans kapte Van der Heyden uit en schoof de 2-0 binnen. De wedstrijd leek beslist, maar de bezoekers kwamen nog terug tot 2-1, dankzij Vanzeir. Het markeerde een slotoffensief dat uiteindelijk tot niets meer leidde.

Dan was het slot bij Zulte Waregem tegen 1B-club RWDM spectaculairder. Na een snelle start met een goal van Kutesa na 15 seconden, kon de ploeg van Francky Dury niet doordrukken. RWDM maakte voor rust gelijk via Nangis. Nadien waren de beste kansen voor RWDM, maar de Brusselaars wisten niet te scoren. Een penalty in blessuretijd aan de andere kant besliste het duel, 1-2 door Vossen.

Standard Luik was dan weer Moeskroen, vorig jaar nog gedegradeerd uit 1A de baas. Een vroege strafschop van Klauss zette de Rouches op weg naar de 0-1-zege. Die magere voorsprong bleek uiteindelijk voldoende.

De meeste doelpunten vielen gisteravond echter in Oostende. KV Oostende kwam op een vroege achterstand tegen vijfdeklasser Onhaye, maar rekende uiteindelijk gemakkelijk af met de Namenaren. De 8-1-overwinning kwam tot stand dankzij doelpunten van Kvasina (3), Atanga (2), Ambrose, Matam en een eigen doelpunt.