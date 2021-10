Banken en verzekeraars zeggen dat ze de deur sluiten voor vervuilende bedrijven. Terzelfder tijd waarschuwen ze voor piraten die geld verdienen door vervuilers te blijven financieren.

In een pittig debat in de AB in Brussel werden banken en verzekeraars het vuur aan de schenen gelegd door zowel de factchecker als vanuit spontane interventies in de zaal. Soms op het vijandige af. Maar zowel de toplui van zowel KBC, BNP Paribas Fortis, Ageas en de gouverneur van de Nationale Bank doorstonden de confrontatie goed. Banken en verzekeraars beloofden concrete maatregelen en deden ook suggesties om het klimaat te redden. De gouverneur van de Nationale Bank had het iets moeilijker om de zaal op zijn hand te krijgen. Hij gelooft vooral in de werking van het prijsmechanisme van de markt. ‘Name en shame is misschien leuk, maar uiteindelijk moet CO2 uitstoten zo duur worden dat het niet meer gebeurt. De prijs is vandaag te laag en het gaat te traag’, zei Wunsch die erop wees dat dit zijn persoonlijke mening was.

Factchecker Frank Vanaerschot klopte op de nagel van fossiele brandstoffen. Onaanvaardbaar dat de banken nog kredieten verschaffen voor de exploratie van nieuwe olie- en gasvelden, zei hij. KBC Groep kondigde gisteren aan per direct te stoppen met dergelijke financiering. BNP Paribas Fortis kon die belofte nog niet maken, duidelijk is dat het beleid deels in Parijs wordt bepaald. Sandra Wilikens, lid van het directiecomité van BNP Paribas Fortis, zei dat de bank inzet op transparantie.

Johan Thijs, ceo van KBC, zei dat de banken maar een deel van de oplossing zijn. ‘De deur voor vervuilende bedrijven gaat dicht bij de banken, maar we zien dat die bedrijven zich vervolgens via hefboomfondsen financieren die een kans ruiken om wél vervuilende kredieten te verschaffen en daar een flinke marge voor aan te rekenen.’ De overheid moet ervoor zorgen dat er een level playing field komt, zei hij.

Hans De Cuyper, ceo van Ageas, zei dat ook verzekeraars hun rol spelen. ‘We verkopen niet alleen verzekeringen, we zijn ook een grote belegger. Als onze nieuwe beleggingen moeten de ESG-toets (duurzaamheidstoets) doorstaan. Maar bestaande beleggingen in bijvoorbeeld fossiele brandstoffen dumpen doen we niet, want de historische beleggingen dekken nog de pensioenen af van veel Belgen.’

Verzekeraars als Ageas en KBC Verzekeringen delen ook in de klappen van de overstromingen. Thijs vond het onverantwoord dat mensen nog in overstromingsgebied blijven wonen. Hij pleitte ervoor om in sommige gebieden mensen te onteigenen. Hij zei dat KBC al een poosje geen verzekering meer aanbiedt voor wie in overstromingsgebied woont. Maar Sandra Wilikens van BNP Paribas Fortis vindt dat te drastisch. ‘Iedereen heeft recht op een verzekering.’

De factchecker, die duidelijk de sympathie van de zaal mee had, wees herhaaldelijk op de rol van de centrale bankiers. Hij begreep niet dat die banken goedkoop geld toestopten zonder daar ecologische criteria aan te verbinden. Wunsch zei dat de centrale bank neutraal moet zijn en niet in de plaats moet treden van de politiek.

Een belangrijk bron van vervuiling is het verouderd Belgisch huizenpark, bleek. Ook hier nam KBC-topman Thijs een duidelijk standpunt. ‘De renovatie van een huis kost gemiddeld 45.000 euro. Veel landgenoten kunnen dit niet betalen en daarom moet de overheid een deel van die kost op zich nemen. Anders zal het niet gebeuren.’ Het leverde hem applaus van de zaal op. Heel even werd hij ook aangevallen toen hij zei dat het onmogelijk was dat marktpartijen aan mensen die niet kunnen terugbetalen kredieten zouden verstrekken. ‘Wees wat creatiever’, riep een toehoorder bars. Het leverde hem een reprimande op van de moderator die overigens de vraagstelling bijzonder goed in de hand hield en zich niet met een kluitje in het riet liet sturen.

De factchecker had toch bij momenten gemengde gevoelens bij alle mooie voornemens die werden geuit. Hij wees erop hoeveel tijd verloren was gegaan doordat de financiële sector lang onwillig was geweest. De uitspraak van Wilikens dat er nu een vertrekpunt was gemaakt om meer aan groene investeringen te doen, was voor hem onvoldoende. Het was tijd voor urgente actie. De banken en verzekeraars waren wel duidelijk in hun boodschap dat wie een vervuilend krediet wil, het deksel op de neus krijgt. En vooral: bedrijven die nu nog vervuilen en geen actieplan hebben om CO2-neutraal te worden, worden wandelen gestuurd. Ook bestaande klanten. De financiële sector zet wel volop op transitie in. Investeringen die evoor zorgen dat activiteiten minder vervuilend worden. Thijs had nog één centrale boodschap: we moeten een bondgenootschap vormen, we moeten dit samen doen. Iedereen beseft dat het anders moet.’