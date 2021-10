Wout van Aert derde keer op rij ‘Flandrien van het Jaar’, Lotte Kopecky wint bij vrouwen

Topfavoriet Wout Van Aert volgt zichzelf voor het tweede jaar op rij op als ‘Flandrien van het Jaar’. Kersvers wereldkampioene puntenkoers Lotte Kopecky mocht voor de tweede keer op rij vieren als ‘Flandrienne van het jaar’.

Olympisch zilver op de wegrit, WK-zilver in de tijdrit, dertien zeges waaronder klassiekers als de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem. Van Aert realiseerde bovendien een ongezien drieluik in de Tour met zeges in een massasprint op de Champs Elysées, een individuele tijdrit en als uitsmijter een bergrit met de dubbele beklimming van de Mont Ventoux. Om maar te zeggen dat 2021, ondanks een naar zijn normen tegenvallend WK, opnieuw een boerenjaar is geweest voor de Kempenaar. Oh ja, Van Aert werd in januari ook nog Belgisch en vice-wereldkampioen veldrijden. De prijs voor de Flandrien 2021 was dan ook de logica zelve.

Met drie op een rij doet hij even goed als Philippe Gilbert tussen 2009 en 2011. Ook Tom Boonen heeft thuis drie kunstwerken van Fernand Vanderplancke staan, alleen al als laureaat van de Nieuwsblad Flandrien. De recordhouder is Greg Van Avermaet die zes keer won, waaronder vijf keer op rij. Wout van Aert zit dus na vanavond halfweg.

De Kempenaar bekende na afloop dat hij ook voor zichzelf had gestemd. ‘Mezelf op één, Jasper Stuyven op twee en Tim Merlier op drie.’

Wat zijn de doelen van Wout van Aert voor 2022? ‘Zoals altijd de Ronde van Vlaanderen en Parijs Roubaix, maar ook de start met de tijdrit in de Tour de France moet me liggen. Het WK in Australië? Ik ken het parcours nog niet volledig, maar ik stel me zeker kandidaat.’

Kopecky al op vakantie

Bij de vrouwen gaat de trofee naar dezelfde laureate van vorig jaar toen Lotte Kopecky Flandrienne in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde tot Nieuwsblad Flandrienne werd gekroond. Kopecky zelf is ondertussen op een welverdiende vakantie vertrokken, dus haar broer Hannes haalde de trofee op.

Met die tweede prijs op rij bevestigt de volgend jaar voor SD Worx rijdende Kopecky dat ze de leading lady is van ons nationale vrouwenwielrennen. Ze won op de weg niet alleen acht keer en werd opnieuw Belgisch kampioen op de weg en het tijdrijden. Op de baan revancheerde ze zich voor de tegenslag van Tokio. In Roubaix pakte ze de voorbije dagen zilver in het WK afvalling en omnium en plaatste zondag het orgelpunt met een gouden medaille in de puntenkoers. Jolien D’hoore, zelf drie keer winnares, moet in haar laatste seizoen dus Kopecky opnieuw laten voorgaan. D’hoore werd wel geërd met een ‘lifetime achievement award’.