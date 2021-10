Red Flames doen slechte zaak voor WK met zwaar verlies in Noorwegen

De Red Flames (FIFA-19) zijn met 4-0 de boot ingegaan tegen topland Noorwegen (FIFA-12) in de WK-kwalificatie. De Noren waren een maatje te groot en zijn dankzij de zege op weg naar groepswinst en bijbehorend rechtstreeks ticket voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Noorwegen miste nog nooit een WK en lijkt dat ook nu niet van plan. De Red Flames hadden vooraf aangegeven dat ze vol voor de drie punten gingen, maar ook dat ze hun middenveld wat geslotener wilden houden. Onze landgenotes startten de eerste minuten goed door de ruimtes tussen de linies klein te houden, maar konden dat niet lang volhouden. Na vijf minuten voetbalden de Noren er al doorheen, wat hen een schietkans opleverde.

Op de corner die volgde, gebeurde wat de Red Flames absoluut wilden vermijden: ze incasseerden een vroeg tegendoelpunt. Vangheluwe vergat het kopduel met Bergsvand aan te gaan die daardoor de 1-0 tegen de netten kon koppen. Te weinig duelkracht, het blijft een oud zeer bij de Flames.

Ook na de vroege achterstand kozen de Flames er bovendien voor om geen hoge druk te zetten op de Noren. De thuisploeg voetbalde zo nog wat kansjes bij elkaar, maar telkens stond doelvrouw Nicky Evrard pal. Wanneer de Belgen dan toch balbezit hadden, vonden ze te weinig de oplossing vooruit. De Noren zaten er telkens kort op. Het was wachten tot de 17de minuut voor de Flames er eens uitkwamen. Wijnants kopte, maar kon de Noorse doelvrouw niet verrassen.

Niet scherp genoeg

Net voor het halfuur kon Graham Hansen de Flames wel verrassen. Ze zette onze verdedigsters in de wind en knalde vanop de rand van de zestien de 2-0 in doel. Na die dubbele achterstand kwamen onze landgenoten er wel wat meer door. Wullaert liet zich meer uitzakken en bracht mee het spel op gang, terwijl ook Vanhaevermaet en Philtjens zich bedrijvig en toch sterk in de duels toonden. Het leverde een goede voorzet van Wullaert op, maar De Caigny miste op een haar na de bal. Omgekeerd zette de aanvalster van Hoffenheim Wullaert alleen voor doel met een splijtende pass, maar de Belgische kapitein miste haar controle.

In de tweede helft zetten de Flames toch wat hoger druk, wat meteen voor meer gevaar zorgde. De Caigny kopte de aansluitingstreffer op de paal. Het draaide duidelijk wat beter bij de Belgen, maar ze pakten hun momentjes niet terwijl de Noren dat aan de overkant wel deden. Terland werkte in de 68ste minuut een doorsteekbal van Reiten voorbij Evrard. De Noorse leek nipt buitenspel te staan, maar in deze WK-kwalificatie is geen VAR aanwezig en dus stond de 3-0 gewoon op het scorebord te flikkeren. De veer bij de Flames was definitief gebroken. De Caigny kreeg daarna nog wel wat kansjes, maar de Noren waren gewoonweg een maatje te groot. In het absolute slot ging een schot van Engen via Tysiak nog in doel. Geen punten voor de Red Flames dus, wel een zware 4-0-nederlaag.

Deze wedstrijd was een kantelpunt in groep F, maar draaide allesbehalve positief uit voor de Flames. Door de zege lopen de Noren nu drie punten uit en zo lijken zij met tien op twaalf op weg naar groepswinst. Polen is intussen op weg naar de zege tegen Albanië en springt mits winst ook over de Flames. Alleen de groepswinnaars kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK. De nummers twee van elke groep strijden in play-offs tegen elkaar om nog twee rechtstreekse tickets. Wie derde wordt in die play-offs kan zich nog kwalificeren via een intercontinentale play-off.