Dit is er beslist op het Overlegcomité: coronapas ook in Vlaamse horeca en fitness, mondmasker in de winkel

De beslissingen van het Overlegcomité schakelen de Vlaamse coronamaatregelen iets meer gelijk met die in Brussel en Wallonië. Dit zijn de belangrijkste beslissingen.

Covid Safe Ticket

Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST, of de zogenaamde coronapas) wordt uitgebreid in Vlaanderen. Het CST zal vanaf 1 november verplicht zijn in de horeca en in fitnesscentra. In Brussel en Wallonië was dat al het geval, nu zal Vlaanderen dus volgen.

• Lees de laatste updates over de coronacrisis in onze liveblog

De drempel voor evenementen wordt ook verlaagd. Nu zal vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten het CST gevraagd moeten worden. Voor discotheken en nachtclubs blijft de al geldende regeling voor het CST gelden.

Nog even ter herinnering: iedereen ouder dan 12 jaar die in het bezit is van een vaccinatiecertificaat (meer dan twee weken geleden volledig ingeënt, red.) of een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden of een negatieve PCR-test van minder dan twee dagen oud of een negatieve snelle antigeentest van minder dan één dag oud, komt in aanmerking voor een CST.

Een beeld dat we vanaf 1 november ook in de Vlaamse horeca zullen zien: het CST controleren. Foto: Bart Dewaele

Mondmasker

Het dragen van een mondmasker wordt vanaf vrijdag 29 oktober 2021 opnieuw verplicht in publieke binnenruimtes. Dat omvat de volgende plaatsen:

• winkels en winkelcentra

• zorginstellingen

• publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen en gerechtsgebouwen

• schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitness- en sportcentra

• bibliotheken, spelotheken en mediatheken

• erediensten

De mondmaskerplicht vervalt wel op plaatsen waar het Covid Safe Ticket wordt gebruikt.

Het personeel in de horeca en fitness moet ook verplicht een mondmasker dragen.

Thuiswerk

Sinds 1 september was het in Vlaanderen niet langer aanbevolen om thuis te werken, net als in Wallonië. In Brussel was dat wel nog het geval. Het Overlegcomité heeft nu beslist dat het opnieuw sterk wordt aanbevolen om de laptop thuis open te slaan. Een verplichting is het echter niet.

Nog enkele vuistregels

• Ventileer binnenruimtes voldoende.

• Blijf thuis als u zich ziek voelt en laat u testen. Er wordt een van de komende weken een onlinetool gelanceerd om te evalueren of u getest moet worden. De capaciteit van test- en tracingcentra wordt verzekerd. Als u getest bent, blijf dan ook in quarantaine tot u het resultaat krijgt.

• Bescherm elkaar: wees voorzichtig met kwetsbare mensen. Vermijd bijvoorbeeld om jonge kinderen en kwetsbare ouderen samen te brengen.