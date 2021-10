Premier De Croo: ‘Zonder vaccins zaten we met een catastrofe’

‘Het Overlegcomité is vervroegd bijeengekomen omdat niemand om de cijfers heen kan. We zien in ons land en om ons heen een versnelde herfstgolf. We worden geconfronteerd met een scherpe stijging van de cijfers, sneller dan ingeschat was.’ Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) gezegd op de persconferentie na het Overlegcomité.

‘Het verschil is dat nu veel mensen gevaccineerd zijn en het virus heeft het dus moeilijker. Het is duidelijk dat we zonder de vaccins met een catastrofe zouden zitten in de ziekenhuizen.’

‘Drie verdedigingsmuren’

Premier De Croo kondigt drie verdedingsmuren tegen het virus aan. Ten eerste bevestigt hij dat binnen op openbare plaatsen opnieuw een mondmasker moet gedragen worden. Ook personeel van horeca- en fitnesszaken is verplicht het mondmasker weer op te zetten.

Ten tweede wordt het Covid Safe Ticket (CST) verplicht op evenementen die doorgaan met minstens 200 personen binnen of minstens 400 personen buiten. Voor discotheken en nachtclubs verandert er niets aan de huidige vereisten. Als derde maatregel beveelt het Overlegcomité opnieuw thuiswerk - wanneer dat kan - sterk aan.

Foto: Belga

De extra maatregelen betreffende de mondmaskers worden pas vrijdag van kracht, maar daar hoeft u niet op te wachten, zegt federaal minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De nieuwe maatregelen in verband met het CST gaan op 1 november in.

‘Elke organisator van een publiek evenement kan beslissen om het CST te gebruiken’, benadrukt Vandenbroucke. ‘Ook iemand die een evenement organiseert met 40 mensen. We rekenen op het gezond verstand van organisatoren.’

Zorgsector sparen

‘Het is de combinatie van alle instrumenten die ons gaat helpen’, aldus Vandenbroucke. Hij hamerde opnieuw op het belang van ventilatie, in combinatie met vaccinatie, mondmaskers en het CST. ‘De scholen moeten open blijven, bedrijven moeten blijven draaien, akkoord. Tegelijk is de situatie in de ziekenhuizen en de zorgsector moeilijk. We moeten ervoor zorgen dat die mensen het volhouden.’

Minister Vandenbroucke kondigde nog aan dat er vanaf volgende week een speciale regeling komt voor het ziektebriefje, ook om de eerstelijnszorg te ontlasten. Wie zich ziek voelt en vermoedt dat het om covid zou kunnen gaan, consulteert een website met een soort checklist.

• Nieuwe teststrategie: computer bepaalt straks of je coronatest moet afleggen

Indien de symptomen inderdaad wijzen op een covidbesmetting, krijgt de bezoeker een code waarmij hij of zij naar een testcentrum of apotheek kan gaan om zich te laten testen. Tot bewezen is dat de test negatief is, mogen mensen zonder ziekte-attest thuis blijven. Zo wil de minister vermijden dat huisartsen overspoeld worden.