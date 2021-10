Brood wordt duurder door stijgende energieprijzen en mislukte oogsten

Een wereldwijde stijging van de tarweprijzen na slechte oogsten in Rusland dwingt bakkers de broodprijzen te verhogen. Ook de stijgende energieprijzen spelen een rol. In Frankrijk stijgt de prijs van de baguette met vijf à tien cent. Bij ons zijn de prijzen van het brood gestegen met tien à twintig cent. Dat laat Bakkers Vlaanderen weten aan De Standaard.

‘De tarweprijzen zijn sinds augustus 2020 gestegen met 30 procent’, klinkt het bij Bakkers Vlaanderen. De reden is de slechte oogst in Rusland als gevolg van droogte en overstromingen. En met de stijgende energieprijzen daarbovenop, wordt het voor de bakkers moeilijk om de stijgende kosten niet mee te rekenen in de prijs van hun brood.

‘We zien dat de prijzen sinds enkele weken met zo’n tien à twintig procent gestegen zijn. Met elementen als stijgende lonen en energie- en tarweprijzen is dit niet uitzonderlijk’, aldus Bruno Kuylen, woordvoerder van Bakkers Vlaanderen.

Ook de Fransen maken zich zorgen over de prijs van hun stokbrood. Momenteel kost een standaard baguette ongeveer 90 cent in Frankrijk, schrijft Le Figaro. In twintig jaar tijd is de gemiddelde prijs van een baguette met 23 cent gestegen, van 0,66 cent in 1991 tot 0,89 cent in 2021, volgens de laatste cijfers van INSEE (Institut national de la tatistique et des études économiques). ‘Elk jaar aan het begin van het schooljaar passen de bakkers hun prijzen lichtjes aan in verhouding tot de stijgingen die zich in de loop van het jaar voordoen’, legt Dominique Anract van de Franse bakkers- en banketbakkerijvereniging uit.

Maar dit jaar is de gemiddelde jaarlijkse stijging niet voldoende om de stijging van de tarweprijs en de energieprijs voor de bakkers op te vangen. Verwacht wordt dat de gemiddelde stijging niet meer dan 30 cent zal zijn in België.