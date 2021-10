64 verdachten gearresteerd tijdens 114 huiszoekingen in onderzoek naar drugsorganisatie

Bij de grootscheepse politieoperatie tegen een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde in Europa, zijn dinsdag 64 verdachten opgepakt. Dat melden het federaal parket en de federale politie tijdens een persconferentie.

1.100 agenten voerden vandaag op 114 plaatsen, voornamelijk in Brussel, huiszoekingen uit in de strijd tegen drugshandelaars. De politiediensten konden 64 verdachten arresteren en legden ook zes labo’s bloot waar cocaïne die in België was ingevoerd, werd herverpakt om verspreid te worden over Europa. Ook tonnen producten en materialen die vermoedelijk geïmpregneerd zijn met cocaïne, werden in beslag genomen, naast tientallen wapens, 67 voertuigen, 300 kubieke meter tabak en 1 miljoen euro cash geld.

• Albanese bende waste cocaïne op Luikse platteland

‘We hebben vandaag een nieuwe criminele wereld op het Brussels grondgebied ontdek. Het is een criminele groep die gebruikt maakt van dreigingen en geweld tot zelfs moord om haar doel te bereiken’, zegt Eric Jacobs, baas van de federale gerechtelijke politie tijdens de persconferentie.

Samen met meer dan 1.000 collega’s hield de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel vanmorgen de grootste drugsactie in ons land sinds Operatie Sky. We danken iedereen die eraan heeft bijgedragen. https://t.co/4ivX0Kn4yN #skyecc pic.twitter.com/5a6M8zj71N — Federale Politie (@federalepolitie) October 26, 2021

Het is al de derde mega-operatie die het federaal parket dit jaar tegen de georganiseerde drugswereld op het getouw zet. Begin dit jaar lag het zwaartepunt van het eerste onderzoek in en rond de haven van Antwerpen. Goed voor 200 huiszoekingen, 50 arrestaties en de inbeslagname van onder meer 17 ton cocaïne.