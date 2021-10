In Iran kreeg de kersverse gouverneur van Oost-Azerbeidzjan, Abedin Khorram, een slag in zijn gezicht terwijl hij aan het speechen was. De beveiliging was er snel bij om meer geweld te voorkomen. De aanvaller, Ayub Alizadeh, is net als de gouverneur lid van de Iraanse Revolutionaire Garde. Het motief is nog niet duidelijk.