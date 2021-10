Verdediging Schild & Vrienden vraagt Hof van Cassatie om zaak te onttrekken aan hof van beroep Gent

In de zaak rond Schild & Vrienden, waarbij het parket de verwijzing vraagt voor Dries Van Langenhove en acht andere personen die lid waren van de groepering, vraagt de verdediging aan het Hof van Cassatie dat de zaak onttrokken wordt aan het Gentse hof van beroep. Dat bevestigt Frank Scheerlinck, de advocaat van de verdachte.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Intussen is Van Langenhove Kamerlid, verkozen op een lijst van het extreemrechtse Vlaams Belang.

Het parket vraagt voor Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank voor een inbreuk op de wapenwetgeving voor het bezit van pepperspray en diverse inbreuken op de racismewetgeving. De acht andere personen worden verdacht van inbreuken op de negationismewet of antidiscriminatiewet.

De Gentse raadkamer moet beslissen of Dries Van Langenhove en de andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, maar vanuit de verdediging is een procedureslag gestart. Zo trok onderzoeksrechter Annemie Serlippens zich onder meer terug na een wrakingsverzoek van Van Langenhove, die aanvoerde dat Serlippens partijdig was.

Momenteel voert de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), die deel uitmaakt van het Gentse hof van beroep, een controle uit van de regelmatigheid van de rechtspleging. Gelet op de terugtrekking van onderzoeksrechter Serlippens bekijkt de KI of het onderzoek objectief gevoerd werd, wat door de verdediging betwist wordt. De procedure zorgde al voor vertraging, maar nu heeft de advocaat van één van de verdachten aan het Hof van Cassatie gevraagd om de zaak aan het Gentse hof van beroep te onttrekken.

Advocaat Frank Scheerlinck diende het verzoekschrift in wegens wettige verdenking, omdat één van de burgerlijke partijen in de zaak een gepensioneerde magistraat is die verbonden was aan het hof van beroep in Gent. De verdediging meent dat er een schijn van partijdigheid is waardoor de huidige raadsheren in het hof van beroep niet zouden mogen oordelen over de zaak.

Het verzoekschrift werd dinsdagvoormiddag behandeld door het Hof van Cassatie, en de uitspraak over de ontvankelijkheid wordt dinsdagnamiddag verwacht. Als het Hof van Cassatie de zaak onttrekt aan het Gentse hof van beroep zal een ander hof van beroep erover moeten oordelen, maar de hele zaak zal niet opnieuw overgedaan moeten worden.