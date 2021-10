Inwoners bedreigde eilanden dagen Australische regering voor rechter

De inheemse bevolking van enkele eilanden ten noorden van Australië heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen om de regering te dwingen haar land te beschermen door de CO2-uitstoot verder te beperken.

In hun collectieve rechtszaak claimen de inheemse bewoners van Boigu en Sabai, eilanden van de Straat Torres tussen Australië en Papoea-Nieuw-Guinea, dat de stijging van de zeespiegel als gevolg van de opwarming van de aarde een existentiële bedreiging vormt voor hun land en cultuur.

Ze vragen een Australische federale rechtbank om Canberra te verplichten ‘de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tot een niveau dat vermijdt dat de eilandbewoners van de Straat Torres klimaatvluchtelingen worden’.

Het is de eerste keer dat zo’n rechtszaak in verband met de opwarming van de aarde wordt aangespannen door inheemse Australiërs. Er wonen ongeveer 5.000 mensen op de 274 Australische eilanden in de Straat Torres.

Onbewoonbaar

Veel van deze laaggelegen eilanden zullen onbewoonbaar worden als de gemiddelde temperatuur wereldwijd met meer dan 1,5 graad Celsius boven het pre-industriële niveau stijgt, aldus de rechtszaak. Het VN-klimaatpanel IPCC schat dat die stijging zich tegen 2030 zou kunnen voordoen.

De rechtszaak komt er op de dag dat de Australische regering aankondigde dat ze klimaatneutraal wil zijn tegen 2050, maar zonder een gedetailleerd plan en zonder de enorme steun aan de mijnbouw- en gasindustrie af te bouwen.