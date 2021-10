Meer dan helft omwonenden 3M heeft te veel PFOS in het bloed, minister Demir dreigt productie stil te leggen

Uit het bloedonderzoek bij 796 inwoners van Zwijndrecht die binnen een straal van drie kilometer rond de fabriek van 3M wonen, is gebleken dat 59 procent te veel PFOS in het bloed heeft. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dreigt de productie stil te laten leggen als 3M niet kan bewijzen dat het omwonenden niet extra blootstelt aan risico’s.

Afgelopen zomer lieten 796 omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. 13 PFAS-types werden onderzocht. Voor het type PFOS blijkt meer dan de helft (59 procent) van de deelnemers een waarde te hebben die vanuit gezondheidskundig standpunt te hoog ligt. Wie dichter bij de fabriek woont, heeft doorgaans hogere waarden, net als wie eieren van eigen kippen eet en grondwater gebruikt. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert daarom aan de gemeentes om de no-regretmaatregelen uit te breiden.’

Slechts bij 9 procent van de deelnemers zijn de richtwaarden ‘veilig’. Gemiddeld genomen werden er hogere waarden gemeten bij wie dichter bij 3M woont, al zijn er nog andere risicofactoren geïdentificeerd.

Na het vernemen van die resultaten zegt minister Demir dat ze het bedrijf via de Omgevingsinspectie een veiligheidsmaatregel laat opleggen. ‘Het geduld is op. 3M moet zwart op wit aantonen dat ze de omgeving niet blootstellen aan bijkomende risico’s. Doet ze dat niet binnen twee dagen, dan moet 3M meteen alle productieprocessen stopzetten die leiden tot uitstoot tot ze dat bewijs wél kan aanleveren’, aldus Demir in een persmededeling.

‘Voorzorgsmaatregelen opvolgen’

‘Nadat we in juni op de hoogte werden gesteld van de PFAS-vervuiling in Zwijndrecht, hebben we voorzorgsmaatregelen geadviseerd en een bloedonderzoek opgestart’, zei Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). ‘Met dit onderzoek kunnen we ook onze voorzorgsmaatregelen opvolgen.’

Dr. Vera Nelen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne: ‘Deze groep was ruim genoeg om een betrouwbaar beeld te geven van de PFAS-blootstelling in deze regio. Dus ook mensen bij wie we geen bloedstaal hebben afgenomen, krijgen met deze resultaten een goed beeld van hun eigen blootstelling.’

Het onderzoek stelt een aantal verbanden vast tussen kenmerken of leefstijlgewoontes van deelnemers en hun bloedwaarden. ‘De resultaten tonen gemiddeld hogere PFAS-serumgehalten bij deelnemers die dichter bij de fabriek wonen en bij deelnemers die langer in het gebied wonen’, zegt Ann Colles van Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

‘Dit suggereert een invloed van de aanwezigheid van deze industrie op de lichaamsblootstelling. Via het eten van bijvoorbeeld eieren uit het gebied kan de aanwezige vervuiling in het lichaam terecht komen. We zien ook dat het gebruik van smeermiddelen voor onder meer onderhoud van je fiets of zadels een bron van blootstelling kan zijn’, aldus Colles.

‘De blootstellingsemmer is vol’, is Bart Bautmans van Zorg en Gezondheid duidelijk. ‘Er zijn maatregelen nodig om de uitstoot vanuit verschillende bronnen naar de omgeving te stoppen zodat de concentratie in het bloed kan dalen.’