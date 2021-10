Vlaanderen blijft hakken in zand zetten tegen ruimere coronapas

Net als de federale regering heeft ook de kern van de Vlaamse regering vanmorgen nog eens de puntjes op de i gezet voor het Overlegcomité vanavond. Met Hilde Crevits (CD&V) op bezoek in Denemarken en Jan Jambon (N-VA) in Dubai vond de vergadering digitaal plaats. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht naar bijvoorbeeld winkels is bespreekbaar, maar Vlaanderen blijft wel de hakken in het zand zetten tegen een ruimere toepassing van de coronapas.

Federaal ligt de idee op tafel om de federale sokkel wat te verbreden en de coronapas uit te breiden naar kleinere evenementen dan vandaag. Die federale sokkel vormt het minimum, de regio’s kunnen daarboven een ruimer toepassing van de coronapas beslissen. Brussel en Wallonië hebben dat gedaan. Vlaanderen wil enkel het minimum toepassen. De Vlaamse regering besloot eerder al om de coronapas enkel te gebruiken voor evenementen binnen met meer dan 500 mensen, discotheken en op vrijwillige basis in de zorginstellingen. Daarover wordt morgen in het Vlaamse parlement trouwens een decreet gestemd. En dat is het enige wat telt, luidt het op het kabinet-Jambon.

Ondertussen zijn er al burgemeesters die de coronapas toch ruimer toepassen. Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit) kondigde vanmorgen nog aan dat hij de coronapas in zijn gemeente zal verplichten in de fitness. Dat gebeurt na overleg met Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren. Die heeft Bonte op het hart gedrukt dat de invoering erg goed geargumenteerd moeten worden en zo proportioneel mogelijk moet zijn. Hij heeft hem er ook op gewezen dat er geen honderd procent zekere juridische basis bestaat, maar dat hij best artikel 135 van de Gemeentewet gebruikt omdat dit momenteel het meest houvast biedt. Daarin is bepaald dat de burgemeester alle passende maatregelen kan nemen om rampen en plagen, zoals epidemieën te voorkomen. Antwerps gouverneur Cathy Berx had afgelopen zondag in De zevende dag al geopperd dat in dat artikel een uitweg ligt voor burgmeesters die toch ruimer aan de slag willen met de coronapas.