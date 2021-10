Nervositeit op de koninklijke missie: Crevits moet multitasken

De koninklijke missie naar Denemarken had volledig in het licht van het Deense arbeidsmarktbeleid moeten staan, maar de corona-ontwikkelingen in België gooien roet in het eten. Of hoe minister Hilde Crevits plots noodgedwongen moest multitasken.

Met haar witte oortjes die aan één oor bengelen en stevig tikkend op haar gsm maakte Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vanmorgen haar opwachting bij het Deense ministerie van Tewerkstelling in Kopenhagen.

Om 9 uur stipt stond een overleg tussen de Belgische en Deense delegatie op de planning over het arbeidsmarktbeleid. Maar om 9 uur plande ook de Vlaamse regering last minute een ministerraad in de aanloop naar het overlegcomité over de coronamaatregelen. Of hoe de corona-opstoot zelfs tot in Denemarken roet in het eten gooit.

Pijnlijk contrast

Onder meer vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS), Vlaams minister Hilde Crevits en Waals minister van Werk Christie Morreale (PS) zijn sinds maandag mee met koning Filip op een driedaags werkbezoek naar het Deense beloofde land op het vlak van werkzaamheidsgraad en arbeidsmarktbeleid.

Het contrast met de Belgische arbeidsmarkt is groot. De Deense werkzaamheidsgraad ligt veel hoger en Denen blijven zich levenslang bijscholen. Maar vandaag springt vooral het contrast tussen de Belgische en Deense coronamaatregelen in het oog.

Concreet: in Denemarken is corona sinds begin september nog maar een ziekte als een ander en zijn er geen coronamaatregelen meer. Na het gebruik van mondmaskers op het openbaar vervoer, een coronapas in de horeca, doorgedreven testing en het strikt opvolgen van de regels, lijken de Denen nu al even gespaard te worden van een nieuwe besmettingsgolf. Het rijk der vrijheid is in Denemarken definitief een feit.

Dat stelde de Belgische ambassade voor de keuze: moet de koning in Denemarken wel weer handen geven, wat perfect mogelijk is, of niet? Uiteindelijk schikte de Belgische delegatie zich aan de lokale geplogenheden: geen mondmaskers en handen schudden à volonté.

Niet bij de les

Maar terwijl de koning en zijn minister in Denemarken de totale vrijheid opsnuiven, moeten de Belgische regeringen, onder wie prominente leden als Dermagne, Crevits en Morreale, vanmiddag wel weer beslissen over hardere maatregelen in België.

De onverwachte beslissing van premier Alexander De Croo (Open VLD) om het Overlegcomité te vervroegen van vrijdag naar dinsdag, terwijl veel ministers in het buitenland zijn en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zelfs in Dubai, leidde alleszins tot de nodige nervositeit. En een koning die not amused is dat zijn ministers vandaag niet helemaal bij de les zijn.

Het programma van Jambon in Dubai, waar in het Belgisch paviljoen op de Wereldexpo de Vlaamse week plaatsvindt, zit eivol en honderden bedrijfsleiders reizen in zijn zog mee, maar vanochtend moest Jambon tijd vrijmaken om vanop afstand het overleg binnen de Vlaamse regering te volgen. Na afloop was Jambon erg gepikeerd en wilde hij niets kwijt. ‘Denken jullie nu echt dat ik hier iets ga zeggen?’, beet hij de meegereisde journalisten toe, ook wanneer ze insisteerden. ‘Mag ik mijn eigen agenda nog bepalen?’