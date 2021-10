Opnieuw grote actie tegen cocaïnebende aan de gang

De federale politie houdt vandaag opnieuw een grootscheepse actie tegen een criminele organisatie die zich bezighoudt met de grootschalige import van cocaïne. De actie concentreert zich vooral in het Brusselse, er zijn honderden agenten bij betrokken.

Het is al de derde megaoperatie die het federaal parket dit jaar tegen de georganiseerde drugswereld op het getouw zet. Met ruim 130 huiszoekingen wil het gerecht een Albanese netwerk van drugstrafikanten oprollen dat zich gespecialiseerd heeft in de invoer en internationale verdeling van cocaïne en andere verdovende middelen. Op de verlanglijst van de speurders staan de namen van meer dan 80 verdachten. Het federaal parket geeft in de loop van de dag de eerste resultaten vrij van de actie van vandaag.

Begin dit jaar lag het zwaartepunt van het eerste onderzoek in en rond de haven van Antwerpen. Goed voor 200 huiszoekingen, 50 arrestaties en de inbeslagname van onder meer 17 ton cocaïne. Gisteren werden in Antwerpen nog eens tien verdachten opgepakt. Zes van hen werkten in de haven. Onder de verdachten is een broer van Othman E.B., de drugsbaron die ondergedoken leeft in Dubai.

Een goeie week geleden lag het epicentrum in Luik. Ook daar werden tientallen huiszoekingen uitgevoerd, werden tonnen drugs met een straatwaarde van om en bij de 80 miljoen euro, luxegoederen, wapens en cash geld in beslag genomen en 28 verdachten opgepakt. Tijdens deze operatie werden ook drugslaboratoria en -verpakkingsinstallaties ontmanteld, waar onder meer cocaïne klaar werd gemaakt voor de handel in de straat.

Zoals de vorige antidrugsoperaties stroomt ook de actie van dinsdagochtend voort uit het feit dat de speurders erin geslaagd zijn het gecrypteerde berichtennetwerk Sky ECC te kraken, een systeem dat wijd verspreid is onder drugstrafikanten. Daarmee kunnen de speurders meeluisteren en -lezen wat de drugsmaffia allemaal van plan is.

Toch duurt het telkens een, hele tijd alvorens de speurders ook tot de actie kunnen overgaan. ‘Je kan die berichten wel opvangen en ze ook begrijpen, maar je moet ook eerst in kaart brengen wie ze naar wie verstuurt en waar de handel effectief gebeurt’, aldus het gerecht. Voor het Luikse dossier bijvoorbeeld heeft het ongeveer drie jaar in beslag genomen alvorens het gerecht klaar was om tussenbeide te komen. Het dossier waarin vandaag tot de actie wordt overgegaan heeft ongeveer twee jaar diepgaand onderzoek gevergd.

Albanees netwerk

Dat meer speciaal een Albanees netwerk geviseerd wordt, is geen wonder. De Albanese drugstrafikanten veroveren al sinds enkele jaren stormenderhand de drugshandel in Europa. Zij leggen zich daarbij toe op de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, maar leggen daarnaast in België en de ons omringende landen heel wat cannabisplantages aan. Een paar weken terug nog maar rolde de politie op vraag van het parket Halle-Vilvoorde een paar grote wietplantages op die door Albanezen waren aangelegd.