Weerbericht | Veel wolken vandaag

Het wordt op deze dinsdag wisselend tot vaak zwaarbewolkt, zo verwacht het KMI. Lokaal vallen er nog een paar buitjes.

De buiten vallen hoofdzakelijk in de voormiddag over het westen en het noordwesten. Elders blijft het overwegend droog. Ten zuiden van Samber en Maas is het de hele dag overwegend zwaarbewolkt met ’s ochtends nevel of lokale mistbanken.

Het kwik haalt maxima van 9 graden in Hoog-België tot 15 graden in het westen van het land. De wind waait vaak matig uit zuidwestelijke richtingen.

‘s Avonds kan er plaatselijk wat gedruppel vallen, maar het blijft meestal droog met veel wolken. Ook volgende nacht is het vrijwel overal droog met geleidelijk kans op plaatselijke opklaringen in Laag- en Midden-België. In Hoog-België blijft het zwaarbewolkt met stilaan kans op nevel of mist. De minima schommelen van 6 graden in de Ardennen tot 10 graden in Vlaanderen.