Ed Sheeran test positief op Covid-19

Ed Sheeran (30) heeft positief getest op Covid-19 op minder dan een week voor de release van zijn vijfde album. Dat heef de Britse singer-songwriter zondagavond op Instagram bekendgemaakt.

‘Hey guys. Snel berichtje om te zeggen dat ik jammer genoeg positief getest heb op Covid, dus zonder ik me nu af en volg ik de richtlijnen van de regering’, aldus Sheeran. ‘Het betekent dat ik voorlopig niet kan doorgaan met afspraken in persoon, dus zal ik zo veel mogelijk van mijn geplande interviews en optredens vanuit mijn huis doen. Excuses aan wie ik in de steek heb gelaten. Wees veilig iedereen x’.

Het nieuwe album van de zanger die in 2011 beroemd werd met de single The A Team moet op 29 oktober uitkomen.

Een week geleden was Sheeran nog aanwezig op een evenement van het Britse koningshuis. Hij trad op tijdens de ‘Earthshot Prize’-ceremonie op 17 oktober en sprak er onder anderen met prins William en Kate Middleton, en met actrice Emma Watson.

Groot-Brittannië kampt dezer dagen met een van de hoogste besmettingsgraden ter wereld. Dankzij de vaccinaties blijven de ziekenhuisopnames en overlijdens minder hoog dan bij de vorige coronagolven, maar door de toename van de besmettingen vragen steeds meer wetenschappers de herinvoering van beperkingen zoals het mondmasker in binnenruimtes, wat de regering tot dusver weigert.