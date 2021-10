Eitan (6) moet terugkeren naar voogd in Italië na ontvoering door opa

Het Israëlisch gerecht heeft maandag beslist dat de zesjarige Eitan, de enige overlevende van het kabelbaandrama in Stresa bij Lago Maggiore, moet terugkeren naar Italië. Na het ongeval waarin zijn ouders, broer en twee grootouders omkwamen, nam de grootvader aan moederskant het kind mee naar Israël ‘om hem joods op te voeden’.

De grootvader aan moederskant zou de jongen met een privéjet meegenomen hebben naar Israël, waar de familie van de moeder woont, tijdens het uitoefenen van zijn bezoekrecht. De rechtbank in Turijn had Eitan toegewezen aan Aya Biran-Nirko, de zus van zijn vader, die in het noorden van Italië woont.

De joodse familie uit Israël heeft altijd geweigerd om zich neer te leggen bij het vonnis en gaf ook nooit het paspoort van de jongen terug, dat ze in haar bezit had. In zowel Italië als in Israël werd een onderzoek geopend naar de man op verdenking van vrijheidsberoving.

Nu vraagt de Israëlische rechtbank de terugkeer van Eitan naar zijn tante in Italië. Daarnaast werd besloten dat de grootvader de gerechtskosten moet betalen. Deze komen neer op 70.000 Israëlische sjekels, oftewel bijna 19.000 euro.