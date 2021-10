Kersvers bondscoach van Belgian Cats roept vijftien speelsters op voor EK-kwalificaties

Kersvers bondscoach Valéry Demory heeft een vijftienkoppige selectie bekendgemaakt voor de eerste twee interlands in de kwalificatiecampagne voor het EK basket van 2023. Kim Mestdagh is er niet bij. Ze gaf eerder al aan een pauze te nemen bij de nationale ploeg.

Naast Ann Wauters (gestopt) en Marjorie Carpréaux (Namur Capitale), die afscheid nam van de nationale ploeg, ook geen Kim Mestdagh (Schio) en Heleen Nauwelaers (Granada) meer bij de Belgian Cats. Dat maakt dus dat vier Cats die op de Olympische Spelen in Tokio actief waren er nu niet meer bijzijn.

Kim Mestdagh last een pauze richting de Cats, een beslissing die ze nog voor het ontslag van haar vader, Philip Mestdagh, als bondscoach nam. Heleen Nauwelaers (Granada) werd niet opgeroepen. Bondscoach Valery Démory riep in zijn vijftienkoppige kern met Maxuella Lisowa, Ine Joris en Nastja Claessens drie jonge talenten op.

De Belgian Cats openen op 11 november in Sarajevo tegen Bosnië-Herzegovina de EK-kwalificatieronde. Op 14 november ontvangen de Cats in Sportcampus Lange Munte in Kortrijk Duitsland. Noord-Macedonië is de derde opponent in poule A.

Van de tien poules zijn de tien groepswinnaars en de vier beste tweedes gekwalificeerd voor het EK in 2023 dat plaatsvindt in Israël en Slovenië. De twee gastlanden zijn rechtstreeks geplaatst. De Belgian Cats gaan na 2017, 2019 en 2021 op zoek naar vierde EK-deelname op een rij. In 2017 en 2021 veroverden de Belgische basketbaldames de bronzen medaille.

Selectie Belgian Cats: Julie Allemand, Julie Vanloo, Elise Ramette, Antonia Delaere, Hanne Mestdagh, Maxuella Lisowa-Mbaka, Nastja Claessens, Laure Resimont, Becky Massey, Ine Joris, Emma Meesseman, Jana Raman, Kyara Linskens, Serena-Lynn Geldof, Billie Massey