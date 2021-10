Britse vrouwen zeggen gedrogeerd te zijn met injectienaald bij uitgaan

Verschillende vrouwen getuigen in Britse media hoe ze gedrogeerd werden tijdens een avondje uit. Het zou gaan om ‘needle spiking’, waarbij drugs via een injectienaald worden ingespoten.

Zara Owen, een 19-jarige studente uit Nottinghamshire, denkt dat ze tijdens een avondje uit met zo’n naald is geprikt, zegt ze aan de Britse openbare omroep BBC. Ze spreekt van een black-out en zegt dat ze wakker werd zonder herinneringen. ‘En dat gebeurt nooit, want ik drink heel weinig alcohol’, zegt Owen. Ze ontdekte ook een ‘prikpunt’ in haar been, waar ze veel pijn voelde.

Op sociale media delen meerdere studenten ook ervaringen met foto’s. De Britse politie onderzoekt al zeker 24 gevallen vanneedle spiking. ‘De meeste aangiftes worden gedaan door vrouwen, maar er zijn ook verhalen van jonge mannen die zijn gedrogeerd via een injectienaald’, zegt de Britse politie. Twee verdachten van 18 en 19 jaar werden al aangehouden.

Snellere werking

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) is op de hoogte van het fenomeen van needle spiking. ‘Het is zeker mogelijk dat iemand op die manier gedrogeerd wordt’, zegt hij. Volgens Tytgat gaat het om krachtige roesmiddelen die sneller werken omdat ze meteen via het bloed worden opgenomen. ‘Denk aan hevige pijnstillers zoals fentanyl, thiopental of ketamine. Dat kan snel gevaarlijk worden, omdat je in een soort van anesthesie raakt. Ook vloeibare xtc (ghb) kan op die manier geïnjecteerd worden.’

Ondertussen roepen studenten van meer dan dertig Britse universiteiten in een onlinecampagne op tot een boycot van nachtclubs. Ze willen ‘tastbare’ veranderingen om de nachtclubs veiliger te maken, zoals een betere opleiding voor het personeel.

Een petitie waarin wordt opgeroepen om clubs te verplichten gasten te fouilleren voordat zij naar binnen gaan, heeft meer dan 166.000 handtekeningen verzameld.

Nottingham, Liverpool now Leeds ?? this is actually horrific pic.twitter.com/Hd1uftLDx2 — GPM (@georgiepmx) October 19, 2021

Het doet denken aan wat sinds enkele weken ook in Brussel afspeelt. Nadat twee vrouwen op sociale media hadden geschreven dat ze gedrogeerd en seksueel misbruikt zouden zijn geweest, werd er ook opgeroepen om twee cafés te boycotten.