Elke kleuter moet voortaan een taaltest afleggen

Elke kleuter in Vlaanderen moet sinds dit schooljaar getest worden. Nee, niet die test met die neuswissers, wel met een taaltest. De koalatest moet nagaan hoe goed kleuters Nederlands begrijpen, zodat kinderen met voldoende kennis aan het eerste leerjaar kunnen beginnen. Maar hebben de juf of de meester echt een test nodig om te weten welke kleuter klaar is en welke niet? Of was dit vooral een politiek idee?