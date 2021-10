Twee verdachten van agressie op Belgische Manchester City-fan blijven in de cel

De twee door de onderzoeksrechter aangehouden verdachten van de agressie op een 63-jarige fan van Manchester City op de parking langs de E40 in Drongen, blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent maandag beslist.

De feiten gebeurden dinsdagavond 19 oktober op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. Guido De Pauw, een 63-jarige man uit Ninove, droeg een sjaal van Manchester City en was na de voetbalmatch tegen Club Brugge met de wagen gestopt op de snelwegparking.

Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou zijn voetbalsjaal in de tankshop afgenomen zijn door een verdachte en stapte die ermee naar buiten. Daaropvolgend kwam het slachtoffer in confrontatie met enkele verdachten op de parking, en belandde hij op de grond na fysieke agressie. Het slachtoffer is buiten levensgevaar maar hij heeft hersenschade opgelopen.

De politie pakte in de nacht van dinsdag op woensdag vijf personen op en ze verschenen donderdag voor de onderzoeksrechter in Gent. Drie verdachten werden in verdenking gesteld voor schuldig verzuim maar vrijgelaten onder voorwaarden, onder meer een verbod om voetbalmatchen bij te wonen. De man die de agressie pleegde, een 23-jarige man uit Wetteren, en de man die de sjaal afnam, een 25-jarige man uit Aarschot, werden aangehouden door de onderzoeksrechter.

De raadkamer besliste maandag dat de twee mannen in de cel moeten blijven. Het is nog niet duidelijk of de man die de agressie pleegde in beroep gaat. Volgens zijn advocaat Jan De Winter heeft de 23-jarige man spijt en kan hij geen verklaring geven waarom hij de feiten pleegde.

Spijt

De 25-jarige man uit Aarschot gaat waarschijnlijk niet in beroep tegen de beslissing, waardoor hij een maand langer in de cel moet blijven. ‘We zullen wellicht berusten in de beslissing van de raadkamer’, zegt zijn advocaat Jana Allard. ‘Mijn cliënt heeft enkel de sjaal weggenomen en heeft het slachtoffer niet fysiek aangeraakt. Hij heeft spijt van wat er gebeurd is en hij heeft de gevolgen nooit gewild. Hij hoopt dat het goed komt met het slachtoffer. Hij had omstaanders gevraagd om de hulpdiensten te bellen, maar hij nam daarna de foute beslissing om de plaats van de feiten te verlaten.’

Het onderzoek naar de feiten loopt intussen verder maar voorlopig geeft het parket geen verdere details.