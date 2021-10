Opnieuw onderzoek naar energieleverancier Mega na klachten

De economische inspectie opent voor de tweede keer in een jaar tijd een onderzoek naar energieleverancier Mega. Dat meldt VTM Nieuws. Het onderzoek komt er naar verluidt na een stortvloed aan klachten van klanten die plots een veelvoud van hun voorschotbedrag moeten betalen, ook zij die een vast contract hebben.

De jongste weken piekt de gasprijs op de internationale markten, wat dus ook tot hogere prijzen voor elektriciteit en aardgas bij de eindgebruiker leidt. Vooral mensen met een variabel contract zijn de dupe, want daar evolueert het tarief mee met de groothandelsprijs. Dat zij een hoger voorschotfactuur krijgen, is niet slecht, want het behoedt hen voor een te hoge eindfactuur.

Dat is niet het geval voor klanten met een vast contract. Zij zijn zeker van een vaste prijs voor de looptijd van hun contract. Maar energieleverancier Mega zou ook aan die groep hogere voorschotten vragen, zonder de klant op de hoogte te brengen. Daarnaast zouden ook verschillende klanten plots van een vast naar een variabel contract zijn overgezet. Zowel de ombudsman als Testaankoop kregen al honderden klachten binnen.

De economische inspectie is nu een onderzoek gestart.

‘Het is de tweede keer dat we een onderzoek lanceren, we staan uiteraard aan de kant van de consument die zich niet bedrogen mag voelen door zijn energieleverancier’, zegt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) aan VTM Nieuws.

Na het eerste onderzoek van de economische inspectie kreeg Mega een forse boete. Het bedrijf zegt niet op de hoogte te zijn van een nieuw onderzoek.