Afgelopen zaterdag vond in Brussel het spetterende finaledictee De Schrijfwijzen plaats – Het Groot Dictee Heruitgevonden, een initiatief van De Standaard en NRC Handelsblad, Creatief Schrijven en de Vlaamse bibliotheken. Tweehonderd dicteetijgers goochelden met woorden als rendez-voustje en renaissanceschoonheid en streden om een plaatsje in de galerij der Schrijfwijzen. Bekijk in bovenstaande aftermovie hoe het er in de Koninklijke Bibliotheek van België aan toeging.