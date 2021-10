Coach Real Madrid stelt iedereen gerust: ‘Niks ernstigs aan de hand met Thibaut Courtois’

Real Madrid won gisteren de Clasico op het veld van Barcelona: 1-2. In de slotfase was er even opschudding omtrent Rode Duivel Thibaut Courtois. De Rode Duivel leek zich te bezeren aan de knie

De fase speelde zich af in het slot van de wedstrijd. Courtois trapte de bal weg met links maar ging met een pijnlijke grimas op de grasmat liggen. Hij leek pijn te hebben aan zijn rechterknie. Even werd gevreesd voor een blessure maar de nationale doelman speelde de wedstrijd uit.

‘Er is niks ernstigs aan de hand met Courtois’, bevestigde coach Ancelotti na afloop. ‘Ik dacht ook even dat het ernstig was en besloot daarom een geplande wissel in te trekken. Maar uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen en heb ik mijn wissel alsnog kunnen doorvoeren.’

Toch zal de doelman vandaag nog bijkomende onderzoeken ondergaan om te zien of er sprake is van een blessure. Real Madrid won voor de vierde opeenvolgende keer de Clasico en gaat momenteel aan de leiding van de Primera Division.