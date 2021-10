Mogelijk staatsgreep in Soedan, premier gearresteerd

In Soedan lijkt maandagochtend een staatsgreep aan de gang. De premier van Soedan, Abdallah Hamdok, is gearresteerd en naar een ‘onbekende locatie’ gebracht.

Dat schrijft het Soedanese ministerie van Informatie in een verklaring. Ook verschillende ministers en politici zouden zijn aangehouden. In Omdurman, de grootste stad van het land, is het leger de radio- en televisieomroep binnengevallen. Enkele medewerkers worden vastgehouden.

Hamdok werd gearresteerd nadat hij weigerde een ‘staatsgreep’ te steunen, schrijft het ministerie. Volgens het communiqué werd hij door de ‘gezamenlijke strijdkrachten’ gevraagd om publiekelijk zijn steun uit te spreken voor de coup. Dit zou Hamdok geweigerd hebben, waarop hij werd meegenomen. Het ministerie laat verder weten dat de premier oproept tot vreedzaam protest.

In 2019 werd in Soedan het regime van dictator Omar Hassan al-Bashir ten val gebracht. Sindsdien is een overgangsregering aan de macht, die bestaat uit militairen en verschillende burgergroeperingen. Het is de bedoeling dat er een regering komt die volledig uit burgers bestaat.

In september mislukte een staatsgreep in Soedan nog. Premier Hamdok omschreef die toen als een ‘erge en gevaarlijke crisis’.