Aantal meldingen van ‘vriendschapsfraude’ in jaar tijd bijna verdubbeld

Bij het FOD Economie werden in 2020 1.317 meldingen van vriendschapsfraude gedaan, een vorm van online oplichting waarbij een crimineel zich voordoet als een vriend van het slachtoffer. Het doel is de slachtoffers veel geld afhandig te maken.

In 2019 waren dat er nog maar 718. In 2021 zijn er voorlopig 751 meldingen geregistreerd. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van FOD Economie.

Oplichters vinden slachtoffers van vriendschapsfraude vaak op datingsites zoals Tinder, maar gebruiken ook e-mail, chat of sociale media zoals Facebook, Tiktok of Instagram om met mensen in contact te komen. Ze meten zich een valse identiteit aan, bouwen een vertrouwensband op met het slachtoffer en vragen uiteindelijk om geschenken, persoonlijke gegevens en geld.

Gedupeerden raken vaak veel geld kwijt aan de fraude: in totaal wisten daders in 2020 hun slachtoffers een bedrag van 9 miljoen euro af te troggelen. Eén slachtoffer raakte 780.000 euro kwijt.

Coronacrisis

Lien Meurisse, woordvoerster van FOD Economie, linkt de stijging in het aantal gevallen van vriendschapsfraude aan de coronacrisis. ‘De maatregelen zorgden ervoor dat we met zijn allen onze sociale contacten moesten beperken waardoor we vatbaarder waren voor online vriendschappen en daar maakten oplichters gretig gebruik van. Daarnaast vormden de maatregelen voor hen het perfecte excuus om niet fysiek te ‘kunnen’ afspreken met de slachtoffers.’

Om vriendschapsfraude te voorkomen raad de overheidsdienst aan om op sociale media niet zomaar vriendschapsverzoeken van een wildvreemde te accepteren en altijd de echtheid van profielen na te gaan. ‘Vertrouw niet zomaar iedereen en hou persoonlijke informatie voor jezelf’, aldus het FOD Economie.

‘Wees op je hoede voor “zielige” verhalen waarbij je nieuwe kennis de emotionele toer opgaat en je probeert te overtuigen om geld te bezorgen. Maak nooit zomaar geld over aan iemand die je eigenlijk niet kent. Als iemand je te mooi lijkt om waar te zijn, dan is hij/zij dat meestal ook.’

Amerikaanse soldaat

Radio 2 verzamelde getuigenissen van slachtoffers van vriendschapsfraude. Aan het woord komt een vrouw uit Wervik die de schuilnaam Katelijne gebruikt. Ze had via Facebook maandenlang contact met een man die zich voordeed als Amerikaanse soldaat die op buitenlandse missie was.

Na vier maanden chatcontact beweert de man dat zijn eigen bankrekening geblokkeerd is en vraagt hij Katelijne om een kleine som geld, die ze vervolgens naar hem overmaakt. In de maanden daarna blijft de man om geld vragen, wat Katelijne blijft sturen.

Ze maakte al haar spaargeld naar de fraudeur over, in totaal 40.000 euro. Wanneer Katelijne de fraudeur laat weten dat er geen geld meer op haar bankrekening staat, verbreekt hij al het contact met haar.