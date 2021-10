Gezinsgeluk én oorlogshorror in één beeld: ‘Foto van het jaar’ gaat de wereld rond

Een vader houdt zijn zoontje in de lucht. Beide lachen, maar de vader heeft maar een been en het jongetje heeft geen ledematen. De foto, getiteld ‘Hardship of life’, werd verkozen tot foto van het jaar.

Het beeld werd gemaakt door de Turkse fotograaf Mehmet Aslan en werd gekozen uit duizenden inzendingen door de internationale jury van de prestigieuze Siena International Photo Awards. De dualiteit, gezinsgeluk én de gruwelijke littekens die oorlog kan nalaten, is ‘emotioneel beladen en sterk’, aldus de jury. The Washington Post kon met afgebeelde personen spreken.

De vader heet Munzir al-Nazzal en is een Syrische vluchteling. Hij verloor zijn been toen een markt in het Syrische Idlib gebombardeerd werd. Zijn 5-jarige zoontje, Mustafa, werd zo geboren. Hij lijdt aan tetra-amelie, een zeldzame aangeboren afwijking die het gevolg zou zijn van de medicatie die zijn moeder nam tijdens de zwangerschap nadat ze slachtoffer werd van een gifgasaanval. Het gezin woont nu al drie jaar in Turkije.

De titel van het beeld - de ontbering van het leven - verwijst niet enkel naar de fysieke handicaps van de vader en zoon, maar ook naar de vruchteloze zoektocht van het gezin naar protheses die Mustafa enige vorm van zelfstandigheid moeten bieden. De fotograaf verklaarde ook dat hij met de foto het gezin hoopt te helpen in hun zoektocht.