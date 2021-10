Max Verstappen boekt cruciale zege in VS en verdubbelt voorsprong op rivaal Lewis Hamilton

Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grote Prijs van de Verenigde Staten gewonnen. De Nederlander verloor de leiding bij de start, maar kwam door een strategische gok weer voorbij rivaal Lewis Hamilton. Verstappen kon Hamilton in het slot nog net afhouden, zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez werd derde.

Bij de start ging Hamilton al meteen voorbij Verstappen, maar die werkte zich dankzij een betere pitstopstrategie toch opnieuw voorbij de wereldkampioen. Het is voor de Nederlander de achtste zege van het seizoen. Hamilton blijft steken op drie overwinningen.

Verstappen bekende achteraf dat hij een gok had genomen door tot twee keer toe vroeg de pits in te gaan voor nieuwe banden. ‘Omdat ik bij de start de eerste plaats verloor, moesten we iets anders proberen. We besloten voor een super agressieve strategie te gaan. Ik wist niet zeker of het zou werken’, zei Verstappen na de finish. Hij ging twee keer aanzienlijk eerder dan Hamilton naar binnen voor nieuwe banden. ‘Het was een logische beslissing. Daardoor kwamen we er elke keer weer voor. Het betekende wel dat ik aan het einde van mijn tweede stint heel weinig banden over had. Ik moest het zien vol te houden. Het pakte net goed genoeg uit.’

De Red Bull-coureur zag de Mercedes van de Brit in de laatste rondes heel dichtbij komen, maar een ultieme aanval van de zevenvoudig wereldkampioen bleef uit omdat Verstappen koel bleef. ‘De laatste rondes waren super leuk. Ik ben heel blij dat ik de leiding kon behouden’, aldus de Nederlander, die uit handen van voormalig topbasketballer Shaquille O’Neal de trofee voor de winnaar kreeg.

Verstappen vergrootte zijn voorsprong op Hamilton in het WK tot 12 punten, met nog vijf grands prix te gaan. Over twee weken gaat de titelstrijd verder in Mexico, waar Red Bull de laatste jaren altijd sterk presteert. ‘Ik ben heel blij dat we hier punten zijn uitgelopen. We hadden ook makkelijk een achterstand kunnen oplopen’, zei Verstappen. ‘We moeten proberen om in Mexico en daarna in Brazilië echt voordeel te halen. Die twee wedstrijden zijn heel cruciaal voor ons voor het einde van het kampioenschap.’