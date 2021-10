Gunther uit Friends overleden

De Amerikaanse acteur James Michael Tyler, bekend geworden als Gunther in de hitserie Friends, is overleden. Hij werd 59.

Hij was niet een van de zes bekende vrienden uit Friends, maar Gunther, die barman was in het koffiehuis Central Perk, werd wél een populair en onsterfelijk personage. De acteur die gestalte gaf aan dat personage, is zondagochtend overleden in zijn woning in Los Angeles. James Michael Tyler werd 59. Eerder dit jaar maakte hij zelf bekend dat drie jaar geleden bij hem prostaatkanker was vastgesteld. De kanker zaaide uit naar zijn botten, en Tyler raakte verlamd.

‘Hij wilde zo veel mogelijk mensen helpen’, staat te lezen in een communiqué van zijn management. ‘Hij deelde moedig zijn verhaal en voerde campagne voor vroege bloedtests.’ Verder werd zijn enthousiasme geprezen: ‘Als je James één keer had ontmoet, had je er een vriend voor het leven bij.’

Als Gunther, barman en manager van het koffiehuis waar de zes Friends altijd samenkwamen, was hij verliefd op Rachel, het personage van Jennifer Anniston. In de grote Friends-reünie van vorige maand verscheen hij nog kort via Zoom, omdat hij er door zijn ziekte niet lijfelijk bij kon zijn.

‘Het waren de meest memorabele jaren van mijn leven’, zei James Michael Tyler over zijn tijd als acteur in de serie. ‘Het had geen mooiere ervaring kunnen zijn’