Russen moeten naar Polen voor Amerikaans visum: ‘Vernedering die grenst aan sadisme’

De Verenigde Staten leveren niet langer immigratievisa af in Rusland. Russen die dat visum willen, moeten daarvoor naar het Poolse Warschau. Volgens de Amerikanen was er geen andere oplossing, omdat de Russische autoriteiten de consulaire werking onmogelijk maken.

‘We zullen geen nieuwe afspraken meer boeken voor immigratievisa voor Russen in Moskou’, bevestigde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De visa moeten voortaan aangevraagd worden in de Amerikaanse ambassade in Warschau.

De Amerikanen hebben Rusland toegevoegd aan een lijst van landen waar de VS geen consulaire vertegenwoordiging hebben of waar het personeel wegens de politieke toestand of de veiligheidssituatie geen visa kan uitreiken. Op de lijst staan maar tien landen, waaronder vijanden van Washington zoals Cuba, Iran, Venezuela en Syrië.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de wijziging een gevolg van de beslissing van de Russische overheid om de VS te verbieden Russisch personeel of personeel van derde landen in te zetten. De ambassade moest tientallen lokale medewerkers op straat zetten, luidt het. Gewone werkvisa konden al in mei niet meer geleverd worden. Nu blijven enkel nog diplomatieke of officiële visa over.

De Russen pikken de gang van zaken niet. Een woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Moskou noemde het ‘een vernedering die grenst aan sadisme’.