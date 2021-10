OH Leuven haalt stevig uit tegen STVV en doet goede zaak onderin het klassement

Is het scoreprobleem van OHL opgelost? Het is misschien wat vroeg voor conclusies, maar tegen STVV stond Sory Kaba voor het eerst aan de aftrap en hij maakte meteen twee doelpunten. De Leuvenaars boekten een ruime 4-1 overwinning: een tweede, welgekomen zege dit seizoen.

Marc Brys gaf gehoor aan de gebeden van Sory Kaba en dropte de Guinese spits voor het eerst dit seizoen in de basis. Voor de rust kon hij nog niet overtuigen. Het was zoals met heel OHL – en ook STVV eigenlijk: willen maar niet kunnen. De twee ploegen probeerden wel voor rust en het ging op en neer, maar de laatste pass ontbrak meestal, ofwel was de afwerking niet scherp genoeg.

Na iets meer dan een kwartier leek STVV op voorsprong te komen. Hayashi kopte een hoekschop tegen de touwen, maar de VAR greep in voor buitenspel. Daarna voorkwamen doelmannen Romo en Schmidt een paar een doelpunt.

Na de rust kwam Lavalée met een krachtig schot op de proppen, maar Romo voorkwam opnieuw een Truiense voorsprong met een atletische parade. Net toen STVV het laken stilaan naar zich toe leek te trekken, viel het doelpunt aan de overkant. Tamari legde de bal panklaar voor Kaba, die voor het eerst in de basis stond en het vertrouwen van Marc Brys rechtvaardigde. Lang lieten de Kanaries OHL niet genieten van hun voorsprong. Een afstandsschot van Lavalée belandde na een deviatie voorbij Romo.

Doelpuntenmachine

In tegenstelling tot in de eerste helft werd er na de pauze wél goed afgewerkt, en het waren de Leuvenaars die voor het derde doelpunt in zeven minuten zorgden. Op aangeven van Mercier joeg Schrijvers de 2-1 met een volley knap in doel.

Een klein kwartier voor tijd ging Lavalée in de fout op Maertens. Hij kreeg zijn tweede geel, moest naar de kant en de bal ging op de stip. Kaba deed het gewaagd met een onderbroken aanloop maar maakte wel zijn tweede van de avond, zijn derde in twee wedstrijden. Het beest in hem lijkt los. Bij zijn vorige club, het Deense Midtjylland, ontpopte hij zich tot een doelpuntenmachine. Misschien lukt dat in Leuven ook wel? De honger van OHL was overigens nog altijd niet gestild en in het slot maakte Maertens 4-1 met een lekkere knal in de kruising. De zorgen zijn even wat minder acuut aan Den Dreef.