Een vrouw in Opoeteren kon een wolf een tijdlang filmen toen die het Zavelbos verliet en achtereenvolgens een wei en de straat overstak. ‘Het leek alsof hij van iets geschrokken was’, aldus een getuige in de wagen. ‘Het maakte me bang, zo overdag en in een bos vol wandelaars. We gingen net met de kleinkinderen in het Zavelbos wandelen.’