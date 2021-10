Genk lijdt in eigen huis zware nederlaag tegen AA Gent

AA Gent rondde een drukke week perfect af. Een offensief onmondig Genk had voor rust dan wel voldoende kansen om het laken naar zich toe te trekken maar liep vlak voor de pauze op het mes. De Gentse bezoekers komen dankzij deze zege op gelijke hoogte met Genk dat vijf maal verloor in de laatste zes duels. De crisis bij Genk is compleet.

Genk-coach John Van Den Brom bracht Sadick en Trésor aan de aftrap, Cuesta was out, terwijl Thorstvedt op de bank startte bij de Limburgers. Hein Vanhaezebrouck koos bij AA Gent dan weer voor De Sart, Bezus en Tissoudali waardoor Owusu, Odjidja en Chakvetadze in vergelijking met de partij in Belgrado uit het basiselftal van de Buffalo’s verdwenen.

Beide teams toonden nauwelijks schroom in de openingsfase en zo was er van een studieronde absoluut geen sprake. Het eerste doelgevaar liet dan ook niet lang op zich wachten. Ito dook na 8 minuten al gevaarlijk op in de Gentse zestien maar het schot van de Japanner werd door Bolat niet zonder enige moeite uit zijn kooi geranseld.

Het Gentse antwoord volgde bijna direct. Bezus had er duidelijk zin in en legde de bal goed af tot bij Samoise die goed teruglegde naar de as van het veld maar Depoitre kon net niet afdrukken. Gent was allerminst naar Genk afgereisd om de kat uit de boom te kijken en eiste regelmatig de bal langdurig op maar in en rond de zestien liep het al te vaak fout.

Aan de overkant was het vooral uitkijken naar het gouden trio van Genk, Ito verstuurde een heerlijke lange bal op Bongonda die fluks voorzette van op links maar Onuachu kwam centimeters te kort om de bal voorbij Bolat te duwen.

Het spel ging voor de pauze lekker over en weer. Bij een scherpe Gentse aanval pakten Nurio en Depoitre uit met een prima één-twee: de Angolese linkerflankspeler van de Buffalo’s kwam ook alleen voor doel maar stuitte op een goed uitgekomen Vandevoordt. Genk antwoordde meteen met een uitstekende voorzet van op rechts, Hrosovsky zocht en vond het hoofd van Munoz maar die kon Bolat niet verschalken.

Perfecte counter van de Buffalo’s

Ook in de tegenaanval toonde Genk zich heel bedreven, Trésor troefde De Sart af en lanceerde de zeer actieve Bongonda die met een prima schot uitpakte maar Bolat gaf geen krimp. Met de rust in zicht duwde Genk het gaspedaal nog wat dieper in en de Buffalo’s kregen het steeds moeilijke om een kans bij elkaar te voetballen.

Genk duwde nu echt door maar Bongonda vond opnieuw Bolat op zijn weg en toen even later zag ook Onuachu zijn poging gestuit door Bolat. En dan achtten de bezoekers hun moment gekomen. Na een Genkse corner bereikte Gent in zeven baltoetsen de overkant van het veld: De Sart bediende Bezus die in één tijd Samoise lanceerde, het Gentse jeugdproduct gebruikte tussenstationnetje Nurio optimaal en omspeelde vervolgens Vandevoordt (0-1).

Die late tegentreffer liet duidelijk sporen na bij Genk dat heel mat uit de kleedkamer kwam. Gent probeerde profijt te halen uit die Genkse dip maar een poging van Tissoudali werd door Lucumi afgeblokt. Maar toen Bezus zich aan een wandeling door het Genkse strafschopgebied begon, kwam Lucumi al te driest tussen.

Penalty oordeelde ref Lambrechts. Bezus eiste resoluut de bal op en trapte die ook feilloos binnen. Het feest van de Oekraïener ging evenwel niet door want Lambrechts vond dat Tissoudali te snel de zestien was ingelopen. Herexamen dus voor Bezus en ook nu trapte die de bal netjes voorbij een kansloze Vandevoordt (0-2).

Genks publiek roert zich, Buffalo-fans vieren feest

Nu moest de thuisploeg wel reageren en opnieuw was het Ito die de Gentse defensie uit verband speelde. De Japanner toonde zich niet zelfzuchtig en legde de bal panklaar voor Onuachu maar die slaagde er nog in om de bal over de gapende doelman te trappen. Het gemor op de Genkse tribunes werd er niet stiller door. Bongonda dan maar op aangeven van Heynen maar ook nu liep het fout in de zone van de waarheid voor de Limburgers.

Het Genkse publiek kreeg het helemaal op de heupen toen John Van Den Brom zowaar Junya Ito naar de kant haalde. Thorstvedt kwam in de plaats van de Japanner maar die beslissing kon niet op de genade van de thuisaanhang rekenen.

Het was tekenend voor de spanning die duidelijk voelbaar was in de Cegeka Arena. En toen ging het licht helemaal uit in Genk: Tissoudali sloeg aan het toveren in de Genkse zestien en werkte het heerlijk af (0-3). De thuisaanhang droop verslagen af, de Gentse fans wachtte er nog een dolle busrit naar de Arteveldestad.