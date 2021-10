Brand op het Eilandje in Antwerpen is geblust

De brand die zondag uitbrak in een restaurant op het Eilandje in Antwerpen is volledig geblust. De brandweer blijft nog wel enkele uren aanwezig om na te blussen, te ventileren en verdere metingen uit te voeren. De Tavernierkaai en de Rijnkaai blijven nog tot 21 uur afgesloten voor het verkeer. Dat melden de brandweer en de politie via Twitter.

De brand woedde in twee gebouwen aan de Sint-Aldegondiskaai en de Adriaan Brouwerstraat. Niemand was aanwezig. ‘Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld’, zei Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie, eerder vandaag. De brand ging met een hevige rookontwikkeling gepaard.

De brand is vermoedelijk ontstaat in restaurant Lux in de Adriaan Brouwerstraat, parallel met de Tavernierkaai. Het restaurant was al een tijdje gesloten wegens ingrijpende verbouwingswerken. Boven het restaurant zijn nog verdiepingen met appartementen, maar die zijn nog niet bewoond.

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend.