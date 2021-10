Dertig procent leerlingen in Wommelgem test positief

Na een opstoot van coronabesmettingen in één school liet Wommelgem alle leerlingen testen. Dertig procent blijkt besmet. ‘We schorten alle buitenschoolse activiteiten op.’

‘Ik kan kort zijn: de uitslagen zijn zeer slecht’, zegt Frank Gys (N-VA), burgemeester van Wommelgem. De Antwerpse gemeente nodigde de 550 leerlingen tussen 6 en 12 jaar uit haar vier lagere scholen uit om zich te laten testen op het coronavirus, na een opstoot in het aantal besmettingen bij de kinderen in die leeftijdsgroep.

390 leerlingen gingen zaterdag op die uitnodiging in. Bijna 30 procent testte positief op besmetting met het virus, bleek zondagavond. ‘Dat is een heel hoog percentage’, zegt Gys. ‘Het probleem is dat deze kinderen besmet zijn zonder dat daar veel ziekteverschijnselen bij komen kijken. Maar zij kunnen het virus wel doorgeven aan hun ouders en grootouders. En als die het hebben, is het serieus. Ik ben blij dat we deze tests hebben kunnen organiseren, anders had het virus zich snel kunnen verspreiden.’

De gemeente neemt geen enkel risico. Basisschool De Boomgaard, waar de eerste opstoot van besmettingen plaatsvond, was al gesloten. Nu wordt ook basisschool Het Oogappeltje volledig gesloten tot aan de herfsvakantie, die over een week van start gaat. In de Sint-Johannasschool gaan vier klassen in quarantaine voor tien dagen. Volgende week zaterdag worden ze allemaal opnieuw getest.

Wommelgem schort ook alle buitenschools activiteiten op voor -12-jarigen: ‘Chiro, scouts, volleybal, turnen: we leggen het allemaal stil’, zegt Gys. ‘We kunnen maar hopen dat dit zal volstaat om ervoor te zorgen dat de besmettingen niet doorstoten naar de rest van de bevolking. Gelukkig hebben we een vaccinatiegraad van 92 procent. Dat is een zegen.’

Eerder op de dag had burgemeester Gys nog gezegd dat het ‘niet de bedoeling was om scholen te sluiten’. De omvang van de besmettingshaard deed de gemeente anders beslissen.

Viroloog Marc Van Ranst heeft het ook over ‘zeer veel besmettingen’. ‘Die zullen voor een deel al wel naar de oudere generaties doorgeschoten zijn. Gezien de omvang lijkt dit mij de juiste aanpak, zeker omdat het een week voor de herfstvakantie is: die biedt een week cadeau. Daarna zou alles verdwenen moeten zijn.’