In 42 woonzorgcentra was er vorige week een uitbraak van het coronavirus. In één centrum raakten 57 van de 96 bewoners besmet. Tot ziekenhuisopnames leidt dat zelden.

‘Het is doodjammer en pijnlijk. Maandenlang zijn we virusvrij geweest, we hielden ons aan erg strikte maatregelen en toch raakte het virus hier weer binnen’, vertelde Ronny Nickmans, directeur van woon ...