Al eerder klachten over ‘onveilig gedrag’ regieassistent die Alec Baldwin wapen gaf

Wie is verantwoordelijk voor de dood van beeldregisseur Halyna Hutchins op de set van de film Rust? Het wapen waarmee acteur Alec Baldwin vuurde, moest losse flodders bevatten. Maar het was geladen met echte kogels.

Het onderzoek naar het fatale schietincident op de set van de film Rust focust op twee personen. Naast de 24-jarige wapenmeester Hannah Gutierrez Reed, komt regieassistent Dave Halls in het vizier. De man is zeer ervaren, met onder meer The Matrix Reloaded en Fargo op zijn palmares, maar volgens CNN waren er al sinds 2019 klachten over zijn gedrag op filmsets. Twee mensen die nauw met hem samenwerkten, getuigden daarover aan CNN. De klachten zouden gaan over het aan zijn laars lappen van veiligheidsvoorschriften omtrent wapens en pyrotechniek. Ook zou er sprake zijn van ongepast seksueel gedrag op de werkvloer.

Halls is degene die het wapen overhandigde aan acteur Alec Baldwin, die er buiten zijn wil om beeldregisseur Halyna Hutchins mee doodde en regisseur Joel Souza verwondde.

Uit het politieverslag blijkt dat Halls ‘cold gun’ riep, toen hij het wapen aan Baldwin gaf, wat betekent dat er geen kogels in zitten en het veilig is om de trekker over te halen. Onderzoek heeft intussen aangetoond dat er wel degelijk een echte kogel in het vuurwapen zat, in plaats van losse flodders.

Halyna Hutchins Foto: AFP

Veiligheidsvoorschriften niet gevolgd

Maggie Goll, een pyrotechnica of vuurwerkspecialiste, heeft aan CNN verteld dat Dave Halls in het verleden niet de nodige veiligheidsvergaderingen hield en ook systematisch niet aan de crew vertelde dat er een vuurwapen aanwezig was op set, hoewel zo’n aankondiging verplicht is. Daarbij moet ook altijd verteld worden of het om een plastic replica gaat, een onklaar gemaakt wapen, een echt ongeladen wapen of een met losse flodders. Goll had het ook over een medische urgentie op de set na een incident met vuurwerk, waarbij Hall zou hebben bevolen door te gaan met het filmen van de scène met vuur en vlammen. Zonder te wachten tot de medic en de veiligheidsverantwoordelijke weer op set waren.

Ook een ander lid van de filmploeg, dat anoniem wil blijven, zegt dat Halls het niet nauw nam met de veiligheidsvoorschriften rond vuurwapens en dat hij vragen daarover afwimpelde. Hij zou ook eens blijven filmen zijn te midden een storm, terwijl elektriciteitskabels nat werden en de filmploeg bang was. Goll liet aan CNN weten dat ze indertijd de bevoegde instanties heeft verwittigd, maar dat voor zover ze weet niets met haar klachten is gebeurd.’

Hall heeft niet gereageerd toen CNN hem vroeg om een reactie op de aantijgingen.

Onervaren wapenmeester

Net voor Halls het wapen in handen kreeg, had Hannah Gutierrez Reed het vast. Zij was de wapenmeester op de set, degene die de wapens klaarmaakt en die ook aan de acteurs uitlegt hoe ze ermee moeten omgaan. Er waren drie vuurwapens op de set aanwezig. De jonge vrouw was vrij onervaren in het vak. Vorige maand vertelde ze in de podcast Voices of the West dat ze net de opnames van haar eerste film (The Old Way met Nicholas Cage) achter de rug had. ‘Ik had bijna geweigerd omdat ik niet zeker was of ik wel klaar was voor de job. Maar tijdens het filmen liep het wel vlot.’

Hannah Gutierrez Reed zou na het fatale schot eerst de lege huls uit het wapen hebben gehaald, voor ze het pistool aan de politie overhandigde.

Nog voor Baldwin per ongeluk de fatale kogel afvuurde, waren al zeven crewleden opgestapt uit onvrede met de werkomstandigheden. Er was, volgens de Los Angeles Times, ook al twee keer een wapen op een verkeerde manier afgegaan op de set.

Gisteravond is een wake gehouden voor Hutchins. Foto: REUTERS

In New Mexico is een wake gehouden voor Halyna Hutchins. Sommige aanwezigen vroegen met spandoeken om betere veiligheidsmaatregelen op filmsets. En om geen echte vuurwapens meer te gebruiken.