Israël kondigt bouw van 1.355 nieuwe woningen op Westelijke Jordaanoever aan

Israël zal 1.355 nieuwe woningen voor Joodse kolonisten bouwen op de Westelijke Jordaanoever, zo heeft het bevoegde Israëlische ministerie zondag meegedeeld.

‘Er zijn aanbestedingen voor 1.355 woningen in het district Judea en Samaria gepubliceerd onder de directie van de minister van Bouw Zeev Elkin’, zo staat in de mededeling.

De nieuwe woningen komen bovenop de ruim 2.000 woningen die de autoriteiten in augustus aankondigden en die deze week definitief groen licht moeten krijgen van het ministerie van Defensie. ‘De versterking van de Joodse aanwezigheid (op de Westelijke Jordaanoever) is essentieel in de zionistische visie’, zei Elkin, die lid is van de rechtse partij Nieuwe Hoop.

De nieuwe woningen worden in zeven Joodse nederzettingen opgetrokken. Op de Westelijke Jordaanoever wonen ongeveer 475.000 kolonisten naast 2,8 miljoen Palestijnen. De Israëlische bezetting van het gebied is illegaal volgens het internationale recht.